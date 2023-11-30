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沙特主權基金出價99億 入股倫敦希斯路機場

環球經濟金融

發布時間： 2023/11/30 16:00

最後更新： 2023/11/30 16:38

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沙特阿拉伯公共投資基金（PIF）以10億英鎊（約99.2億港元）的價格，向西班牙基建企業Ferrovial收購倫敦希思路機場的1成股份。

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Ferrovial本為希思路機場最大股東，於2006年持有該機場母企FGP Topco的56%股份，於2013年減持至25%，今次以24億英鎊（約237.9億港元）出售全數持股。

除了沙特阿拉伯主權財富基金收購的10%股份外，其餘15%股份則由法國私募股權集團Ardian收購。

FGP Topco的其他投資者，包括持有兩成股份的卡塔爾投資局、魁北克儲蓄銀行、新加坡主權財富基金GIC、澳洲第二大退休基金Australian Retirement Trust、中國投資有限責任公司。

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Ferrovial表示，該公司仍致力於英國等地其他機場的投資。該公司擁有阿伯丁、格拉斯哥和南安普敦機場的一半股份、有紐約甘迺迪機場1號客運大樓49%的股份、土耳其達拉曼機場6成股份。

儘管希思路機場的乘客數量在去年增加兩倍，但該機場調整後虧損達6.84億英鎊（約67.8億港元），前一年的損失為13億英鎊（約128.8億港元）。雪上加霜的是，該機場預計今年客運量僅得2019年的83%。

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責任編輯：鄭錦玲

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