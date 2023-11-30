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【分析】港元拆息罕有高於貼現窗利率　香港會否加息？

股市 08:18 2023/11/30

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【分析】為何港元拆息罕有高於貼現窗利率？

港元拆息愈升愈有，甚至有拆息報價，罕有高於金管局貼現窗5.75厘基本利率水平，因為3大關口：月結、年結及早到的農曆新年，以個月港元拆息橫跨2024年元旦計，昨報5.75143厘，較貼現窗高0.00143厘。

兩個月拆息不會影響貼現窗利率，因為貼現窗基本利率定於當前美國聯邦基金利率目標區間下限加50點子，或隔夜及1個月香港銀行同業拆息5天移動平均數的平均值，以較高者為準。但情況值得關注，因為若美國不加息，而香港卻持續水緊，根據聯繫滙率的設計，最終港元拆息上升，令港元滙價上升，吸引資金流入香港銀行結餘體系，拆息才會回軟。

現時情況似乎處於前期階段，即由於銀行體系結餘目前處較低水平，約500億元以下，港元拆息處上升期，預期12月、甚至農曆新年前，港元拆息恐持續高企，並隨着臨近關鍵日子，愈短年期拆息將愈高，貼現窗利率或受影響，甚至香港亦有機會加息。

有銀行更上調3個月港元定存息，建行亞洲向指定客戶上調3個月期定存年息至5厘，創興向合資格新客推3個月期定存5.2厘特惠年息。

銀行港元定存高於5厘之上，這將影響資金進入股市的意慾。

記者：胡學能、譚志偉

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【ET財智Talk】樓市悶局何時破？ 林一鳴分析2024年本港樓市前景及動力

欄名 : 即市財經分析

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