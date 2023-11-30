▲ 【新股IPO】內地燕窩產品商燕之屋1497招股 一手入場費約4444元

內地燕窩產品商燕之屋 （新上市編號︰01497） 今日（30日）起至12月7日招股，燕之屋計劃發行3200萬股H股，一成於香港作公開發售，招股價介乎8.8至11元，集資最多3.5億元，每手400股，一手入場費4444.4元。燕之屋預期將於12月12日掛牌，中金公司及廣發融資為聯席保薦人。

燕之屋為中國燕窩產品市場的領先品牌，致力於研發、生產和銷售優質的現代燕窩產品，去年收入17.3億元人民幣，按年增加14.8%，公司權益股東應佔收益2.1億元人民幣，增長19.4%。

燕之屋引入6名基石投資者，共投資1.2億元。

所得款項淨額約10%用於研發活動，25%用於擴大及鞏固銷售網絡，15%元用於加強品牌建設及營銷推廣力度，35%用於加強供應鏈管理能力，5%用於加強數字基礎設施，10%用作營運資金及其他一般公司用途。

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責任編輯︰梁浩碩