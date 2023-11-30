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【新股IPO】盆栽蔬菜農產品生產商富景中國2497招股　入場費約2586元

新股IPO 07:53 2023/11/30

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【新股IPO】盆栽蔬菜農產品生產商富景中國2497招股　入場費約2586元

富景中國 （新上市編號︰02497） 今日（30日）至12月5日招股，富景中國計劃發售1.1億股，一成作公開發售，發售價介乎1.08至1.28元，集資最多1.4億元，每手2000股，一手入場費2585.8元。富景中國預期將於12月8日掛牌，均富融資為獨家保薦人。

富景中國為內地盆栽蔬菜農產品生產商，去年收入1.3億元人民幣，按年跌18.2%，期內溢利3181.2萬元人民幣，跌32.7%，毛利率由42.4%減至41.5%。

所得款項淨額將用於擴大其種植能力、建立專責有機基質生產基地、升級資訊科技系統，提高營運效率，以及作一般營運資金。

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責任編輯︰梁浩碩

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【新股IPO】內地燕窩產品商燕之屋1497招股　一手入場費約4444元

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