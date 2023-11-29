【資本巨頭】聯想控股豁免旗下佳沃食品多筆債務及利息　涉近18億人幣

▲ 【內地資本】聯想控股豁免旗下佳沃食品多筆債務及利息 涉近18億人幣

聯想控股 （03396） 發公告，將豁免旗下蛋白食品供應商佳沃食品（深：300268）的一筆債務本金連利息共約10.82億元（人民幣，下同）；同時也豁免佳沃食品附屬公司的兩項債務及期間利息，分別涉1943萬美元及8050萬美元。聯想控股稱，綜合上述，合共豁免約17.99億元。

聯想控股預計，豁免事項完成後，2023年度合併淨資產及合併淨利潤均將減少約2.99億元，純利將減少約1.16億元，淨資產將減少約10.99億元。

佳沃食品主要賣三文魚食品，聯想控股稱，近年來，受疫情、國際局勢及美元Libor大幅攀升等因素影響，佳沃食品出現較大虧損。2023年第三季度，隨著魚價下跌，以及成本傳導效應致使成本處於高位，佳沃食品仍虧損，淨資產持續為負。

聯想控股認為，豁免事項將在一定程度上優化佳沃食品的財務結構，增厚其淨資產，降低財務費用及資產負債率，提高抗風險能力，對其後續經營發展起到一定的積極促進作用。

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編輯：李哲毅