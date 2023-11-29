  • 23°C
香港時間 : 20231129日 (週三) 23:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【資本巨頭】聯想控股豁免旗下佳沃食品多筆債務及利息　涉近18億人幣

股市 23:21 2023/11/29

分享：

分享：

【內地資本】聯想控股豁免旗下佳沃食品多筆債務及利息　涉近18億人幣

聯想控股 （03396） 發公告，將豁免旗下蛋白食品供應商佳沃食品（深：300268）的一筆債務本金連利息共約10.82億元（人民幣，下同）；同時也豁免佳沃食品附屬公司的兩項債務及期間利息，分別涉1943萬美元及8050萬美元。聯想控股稱，綜合上述，合共豁免約17.99億元。

聯想控股預計，豁免事項完成後，2023年度合併淨資產及合併淨利潤均將減少約2.99億元，純利將減少約1.16億元，淨資產將減少約10.99億元。

佳沃食品主要賣三文魚食品，聯想控股稱，近年來，受疫情、國際局勢及美元Libor大幅攀升等因素影響，佳沃食品出現較大虧損。2023年第三季度，隨著魚價下跌，以及成本傳導效應致使成本處於高位，佳沃食品仍虧損，淨資產持續為負。

聯想控股認為，豁免事項將在一定程度上優化佳沃食品的財務結構，增厚其淨資產，降低財務費用及資產負債率，提高抗風險能力，對其後續經營發展起到一定的積極促進作用。

相關文章：

【業績】聯想控股全年少賺近80%　末期息減半至0.2元人幣

【股東減持】子公司聯泓新科最多配售2.67億股　聯想控股持股將減至43.14%

編輯：李哲毅

港股 A股 佳沃食品（深：300268） 聯想控股（03396）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【美股市況】美國消費者支出向下修　債息軟　金價撲新高　道指升19點、納指升0.3%（不斷更新）

下一篇文章

【業績｜地產股】遠東發展中期少賺59.3%　維持中期息0.04元
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款