▲ 【業績｜地產股】遠東發展中期少賺59.3% 維持中期息0.04元

遠東發展 （00035） 公布9月底止中期業績，期內收入63億元，按年增108%；純利2.32億元，按年跌59.3%；每股賺8.6仙，維持派中期息每股4仙，以績前收報1.38元推算，周息率10.1厘。遠東發展解釋，純利下跌主要受累融資成本增加至約5.15億元，市場推廣開支增加至約4.28億元，以及去年同期錄得非經常性補償收入約4.75億元。

業務分部方面，遠東發展中期物業銷售收益47億元，按年增217.1%；酒店業務及管理錄9.42億元，按年增3.4%；停車場業務及設施管理收益錄3.56億元，按年跌5.2%；博彩業務收益錄1.51億元，按年上升14.0%。

密切管理資本架構

遠東發展稱，會繼續密切管理其資本架構，透過銀行市場對部分短期債務進行再融資並積極變現非核心資產，以降低債務水平，9月底止經調整淨資產負債比率維持於73.2%。

遠東發展強調，將保持警惕及以審慎態度應對嚴峻環境，並將重心放在落成在建中的項目、充分發揮資金運用，並且審慎控制開支及成本。

多個旗艦項目近竣工

遠東發展稱，多個旗艦項目已接近竣工，有望推動中期目標發展；近期開業之墨爾本麗思卡爾頓酒店及帝盛酒店反應正面，目前正穩步推進，預計提升其酒店業績；預計下半財年停車場業務向好，因為公司變現非核心停車場；博彩業務持續增長，預計PalasinoGroup旗下營運之博彩業務可尋求多個擴張機會。

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責任編輯：李哲毅