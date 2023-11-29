【美股焦點】通用汽車提高季度股息　宣布100億美元回購計劃　美股開市升逾1成

美國老牌汽車製造商通用汽車（美：GM）公布，計劃從明年開始，將季度股息提高到每股0.12美元。此外，該公司還宣佈了一項高達100億美元的股份回購的計劃。消息刺激通用汽車美股開市急升超過1成，報32.1美元。

公司過去6個季度，均支持0.09美元季度股息後，故今次舉措亦即將股息提高了33%。此外，100億美元的股份回購計劃亦是集團有史以來最大的回購計劃，以通用汽車周二（28日）收市價28.89元計，該股市值約390億美元，即回購金額已達市值超過25%。

雖然通用汽車9月至10月陷入罷工危機，但公司第三季度業績仍然較市場預期為佳，收入較預期高出超過10億美元。集團亦表示，由於北美業務的增長和汽車定價處於歷史高位，調整後每股盈利達2.28美元，超預期1.84美元。

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編輯：葉志偉