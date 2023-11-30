38港企獲「星級品牌大獎」　助推動經濟

香港中小型企業聯合會第13屆會董就職典禮創會27周年會慶，暨第11屆香港星級品牌頒獎典禮早前圓滿舉行。就職典禮主禮嘉賓包括立法會主席梁君彥、商務及經濟發展局局長丘應樺、中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室協調部副部長徐小林。而星級品牌頒獎禮，亦獲澳門工商聯會會長何敬麟蒞臨主禮，一眾來賓見證了38間來自各個不同行業的優秀企業獲得香港星級品牌的榮譽。

設5大獎項 打造高質量產品及服務

香港星級品牌大獎由香港中小型企業聯合會主辦，香港貿易發展局及香港生產力促進局協辦，並獲工業貿易署及超過40間商會與機構支持，目的是表揚本地企業在積極發展下創建香港星級品牌，並將其成功個案與社會各界分享，藉以鼓勵有志創業人士及年青一代建立可持續發展的自家品牌，同時加強港企與各地企業之間的交流，攜手打造更多高質量和高效益的產品及服務，進而促進各地的經濟發展。

大會設5大獎項，包括企業獎、中小企業獎、交通銀行（香港）獨家贊助：香港星級品牌ESG獎、創新科技獎及非牟利機構獎，共頒發38個獎。

丘應樺致辭時表示，「每年舉辦的香港星級品牌奬項，不但有助香港產品和服務打造優質形象，彰顯香港的實力和優勢，亦鼓勵我們的企業發展自家品牌，為香港經濟注入動力。」

香港中小型企業聯合會會長郭志華稱，為配合國家發展政策及方針，該會每年舉辦三項旗艦活動，包括香港星級品牌、大灣區傑出女企業家獎及最佳僱員僱主選舉；今年更首次推出「支援中小企ESG約章」計劃，旨在持續提升中小企的ESG披露水平，以緊貼國家政策與國際水平，藉此推動綠色低碳發展，為環境及下一代實現碳中和目標。

今年4月，香港中小型企業聯合會與澳門工商聯會簽訂友好合作協議，落實擔任香港星級品牌的灣區合辦夥伴。2024年，適逢澳門回歸25周年，澳門工商聯會將於澳門承接舉辦《大灣區星級品牌企業獎——澳門站》。活動致力提升大灣區「9+2」城市建立企業品牌網絡，提升灣區品牌知名度，促進區內企業互聯互通，凝聚各地優秀品牌力量，共同將大灣區星級品牌透過香港及澳門推廣到更高更遠的地方。

香港星級品牌2023得獎者名單（排名不分先後）

企業獎 六福集團（國際）有限公司 六福集團（國際）有限公司 中華電力有限公司 中華電力有限公司 香港電燈有限公司 香港電燈有限公司 中國建築工程（香港）有限公司 中國建築工程（香港）有限公司 專訊科技有限公司 專訊科技有限公司 終生美麗美容纖體有限公司 終生美麗美容纖體中心 金富商貿有限公司 美容莊 明師教育有限公司 明師教育 太平洋行國際有限公司 Gilman Group Limited 樂燃集團有限公司 樂燃集團 豐展控股有限公司 FDB Holdings Limited CT Development International Ltd. CT Development International Ltd. 萬希泉鐘錶有限公司 萬希泉 Memorigin 翠華集團 翠華集團 贏家集團有限公司 贏家集團有限公司 樂活易有限公司 樂活易 詠藜園有限公司 千歲擔擔麵 INDIBA HONG KONG LIMITED INDIBA HONG KONG LIMITED 優樂生活國際有限公司 優樂生活國際有限公司

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責任編輯：蕭寶玲