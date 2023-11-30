  • 23°C
香港時間 : 20231130日 (週四) 01:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

38港企獲「星級品牌大獎」　助推動經濟

商業 00:20 2023/11/30

分享：

分享：

香港中小型企業聯合會第13屆會董就職典禮創會27周年會慶，暨第11屆香港星級品牌頒獎典禮早前圓滿舉行。就職典禮主禮嘉賓包括立法會主席梁君彥、商務及經濟發展局局長丘應樺、中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室協調部副部長徐小林。而星級品牌頒獎禮，亦獲澳門工商聯會會長何敬麟蒞臨主禮，一眾來賓見證了38間來自各個不同行業的優秀企業獲得香港星級品牌的榮譽。

設5大獎項　打造高質量產品及服務

香港星級品牌大獎由香港中小型企業聯合會主辦，香港貿易發展局及香港生產力促進局協辦，並獲工業貿易署及超過40間商會與機構支持，目的是表揚本地企業在積極發展下創建香港星級品牌，並將其成功個案與社會各界分享，藉以鼓勵有志創業人士及年青一代建立可持續發展的自家品牌，同時加強港企與各地企業之間的交流，攜手打造更多高質量和高效益的產品及服務，進而促進各地的經濟發展。

大會設5大獎項，包括企業獎、中小企業獎、交通銀行（香港）獨家贊助：香港星級品牌ESG獎、創新科技獎及非牟利機構獎，共頒發38個獎。

丘應樺致辭時表示，「每年舉辦的香港星級品牌奬項，不但有助香港產品和服務打造優質形象，彰顯香港的實力和優勢，亦鼓勵我們的企業發展自家品牌，為香港經濟注入動力。」

香港中小型企業聯合會會長郭志華稱，為配合國家發展政策及方針，該會每年舉辦三項旗艦活動，包括香港星級品牌、大灣區傑出女企業家獎及最佳僱員僱主選舉；今年更首次推出「支援中小企ESG約章」計劃，旨在持續提升中小企的ESG披露水平，以緊貼國家政策與國際水平，藉此推動綠色低碳發展，為環境及下一代實現碳中和目標。

今年4月，香港中小型企業聯合會與澳門工商聯會簽訂友好合作協議，落實擔任香港星級品牌的灣區合辦夥伴。2024年，適逢澳門回歸25周年，澳門工商聯會將於澳門承接舉辦《大灣區星級品牌企業獎——澳門站》。活動致力提升大灣區「9+2」城市建立企業品牌網絡，提升灣區品牌知名度，促進區內企業互聯互通，凝聚各地優秀品牌力量，共同將大灣區星級品牌透過香港及澳門推廣到更高更遠的地方。

香港星級品牌2023得獎者名單（排名不分先後）

企業獎
六福集團（國際）有限公司六福集團（國際）有限公司
中華電力有限公司中華電力有限公司
香港電燈有限公司香港電燈有限公司
中國建築工程（香港）有限公司中國建築工程（香港）有限公司
專訊科技有限公司專訊科技有限公司
終生美麗美容纖體有限公司終生美麗美容纖體中心
金富商貿有限公司美容莊
明師教育有限公司明師教育
太平洋行國際有限公司Gilman Group Limited
樂燃集團有限公司樂燃集團
豐展控股有限公司FDB Holdings Limited
CT Development International Ltd.CT Development International Ltd.
萬希泉鐘錶有限公司萬希泉 Memorigin
翠華集團翠華集團
贏家集團有限公司贏家集團有限公司
樂活易有限公司樂活易
詠藜園有限公司千歲擔擔麵
INDIBA HONG KONG LIMITEDINDIBA HONG KONG LIMITED
優樂生活國際有限公司優樂生活國際有限公司

 

中小企業獎
濟生堂製藥廠有限公司濟生堂製藥廠有限公司
Owl Square Co-living LimitedOwl Square Co-Living
尚華（香港）有限公司DIREACH
Care Plus Health ServicesCare Plus Health Services
環宇建材有限公司MACO-Flush Master
Patisserie Sayvour LimitedPatisserie Sayvour Limited
富康盛地產顧問有限公司富康盛地產顧問有限公司
諦嬡諾有限公司Tianmo Limited
漢善國際顧問公司漢善國際顧問公司
TML-HK Group LimitedTP Morden Lady
栢圖娛樂有限公司栢圖娛樂Pato Entertainment limited
PI CONSULTANCY & TRAINING COMPANY LIMITED跑數狗

 

創新科技獎 
奇迪健康科技有限公司Comedi Health酷醫
維新科技服務有限公司EDT Easy
納海智能科技有限公司Smart-D點蒜
香港星港有限公司STARHARBOUR無人車
百奧賽圖（北京）醫藥科技股份有限公司千鼠萬抗

 

交通銀行（香港）獨家贊助：香港星級品牌ESG獎
北京能源國際控股有限公司北京能源國際控股有限公司

 

非牟利機構獎
香港兒童視力及篩查中心Hong Kong Vision Screening and Education Center

責任編輯：蕭寶玲

開啟hket App，閱讀全文
市場拓展 丘應樺 碳中和 ESG 香港貿易發展局 頒獎禮 經濟 香港生產力促進局 大灣區 品牌

下一篇文章

【優惠着數】迎消費旺季　着數優惠情報合集（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款