38港企獲「星級品牌大獎」　助推動經濟

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香港中小型企業聯合會第13屆會董就職典禮創會27周年會慶，暨第11屆香港星級品牌頒獎典禮早前圓滿舉行。就職典禮主禮嘉賓包括立法會主席梁君彥、商務及經濟發展局局長丘應樺、中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室協調部副部長徐小林。而星級品牌頒獎禮，亦獲澳門工商聯會會長何敬麟蒞臨主禮，一眾來賓見證了38間來自各個不同行業的優秀企業獲得香港星級品牌的榮譽。
設5大獎項 打造高質量產品及服務
香港星級品牌大獎由香港中小型企業聯合會主辦，香港貿易發展局及香港生產力促進局協辦，並獲工業貿易署及超過40間商會與機構支持，目的是表揚本地企業在積極發展下創建香港星級品牌，並將其成功個案與社會各界分享，藉以鼓勵有志創業人士及年青一代建立可持續發展的自家品牌，同時加強港企與各地企業之間的交流，攜手打造更多高質量和高效益的產品及服務，進而促進各地的經濟發展。
大會設5大獎項，包括企業獎、中小企業獎、交通銀行（香港）獨家贊助：香港星級品牌ESG獎、創新科技獎及非牟利機構獎，共頒發38個獎。
丘應樺致辭時表示，「每年舉辦的香港星級品牌奬項，不但有助香港產品和服務打造優質形象，彰顯香港的實力和優勢，亦鼓勵我們的企業發展自家品牌，為香港經濟注入動力。」
香港中小型企業聯合會會長郭志華稱，為配合國家發展政策及方針，該會每年舉辦三項旗艦活動，包括香港星級品牌、大灣區傑出女企業家獎及最佳僱員僱主選舉；今年更首次推出「支援中小企ESG約章」計劃，旨在持續提升中小企的ESG披露水平，以緊貼國家政策與國際水平，藉此推動綠色低碳發展，為環境及下一代實現碳中和目標。
今年4月，香港中小型企業聯合會與澳門工商聯會簽訂友好合作協議，落實擔任香港星級品牌的灣區合辦夥伴。2024年，適逢澳門回歸25周年，澳門工商聯會將於澳門承接舉辦《大灣區星級品牌企業獎——澳門站》。活動致力提升大灣區「9+2」城市建立企業品牌網絡，提升灣區品牌知名度，促進區內企業互聯互通，凝聚各地優秀品牌力量，共同將大灣區星級品牌透過香港及澳門推廣到更高更遠的地方。
香港星級品牌2023得獎者名單（排名不分先後）
|企業獎
|六福集團（國際）有限公司
|六福集團（國際）有限公司
|中華電力有限公司
|中華電力有限公司
|香港電燈有限公司
|香港電燈有限公司
|中國建築工程（香港）有限公司
|中國建築工程（香港）有限公司
|專訊科技有限公司
|專訊科技有限公司
|終生美麗美容纖體有限公司
|終生美麗美容纖體中心
|金富商貿有限公司
|美容莊
|明師教育有限公司
|明師教育
|太平洋行國際有限公司
|Gilman Group Limited
|樂燃集團有限公司
|樂燃集團
|豐展控股有限公司
|FDB Holdings Limited
|CT Development International Ltd.
|CT Development International Ltd.
|萬希泉鐘錶有限公司
|萬希泉 Memorigin
|翠華集團
|翠華集團
|贏家集團有限公司
|贏家集團有限公司
|樂活易有限公司
|樂活易
|詠藜園有限公司
|千歲擔擔麵
|INDIBA HONG KONG LIMITED
|INDIBA HONG KONG LIMITED
|優樂生活國際有限公司
|優樂生活國際有限公司
|中小企業獎
|濟生堂製藥廠有限公司
|濟生堂製藥廠有限公司
|Owl Square Co-living Limited
|Owl Square Co-Living
|尚華（香港）有限公司
|DIREACH
|Care Plus Health Services
|Care Plus Health Services
|環宇建材有限公司
|MACO-Flush Master
|Patisserie Sayvour Limited
|Patisserie Sayvour Limited
|富康盛地產顧問有限公司
|富康盛地產顧問有限公司
|諦嬡諾有限公司
|Tianmo Limited
|漢善國際顧問公司
|漢善國際顧問公司
|TML-HK Group Limited
|TP Morden Lady
|栢圖娛樂有限公司
|栢圖娛樂Pato Entertainment limited
|PI CONSULTANCY & TRAINING COMPANY LIMITED
|跑數狗
|創新科技獎
|奇迪健康科技有限公司
|Comedi Health酷醫
|維新科技服務有限公司
|EDT Easy
|納海智能科技有限公司
|Smart-D點蒜
|香港星港有限公司
|STARHARBOUR無人車
|百奧賽圖（北京）醫藥科技股份有限公司
|千鼠萬抗
|交通銀行（香港）獨家贊助：香港星級品牌ESG獎
|北京能源國際控股有限公司
|北京能源國際控股有限公司
|非牟利機構獎
|香港兒童視力及篩查中心
|Hong Kong Vision Screening and Education Center
責任編輯：蕭寶玲