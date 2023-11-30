▲ 【分析】面對進擊的南非大股東 騰訊日斥4億回購有無用？

南非Naspers旗下互聯網投資旗艦Prosus密密減持騰訊 （00700） 以套出資金回購自份股份，面對大貨壓境，騰訊亦頻頻出手回購，幾乎每日均斥4億元於市場掃貨，但此舉對「護價」究竟有無用？

Prosus在中期報告透露，4至11月下旬累沽約1.2億股，套現約50億美元，單計騰訊，在4至9月共減持1%，套現約40億美元，以9月底騰訊已發行股份95.56億股推算，Prosus 期間減持約9556萬股。其次是在10月初至11月24日期間，Prosus再出售約2622萬股騰訊。

Prosus今次沽貨三大含義

1）Prosus沽貨力度大過騰訊回購：騰訊自4月起至11月24日累計回購約1億股，不及Prosus所沽出約1.2億股；

2）近期騰訊回購對消化Prosus沽貨作用減弱：9月底止半年，騰訊回購股數相當於Prosus出售股數約87%；但10月至11月下旬，相關比例降至約69%；

3）Prosus 減持速度略為減慢：Prosus在4月至9月期間，每兩個月減持約3185萬股，但10月起約兩個月期間，則只出售約2621萬股；

Prosus料至少8年才能沽清

有別於軟銀向市場拋售阿里巴巴 （09988） ，令阿里長期在80至100元波動，難以突破，騰訊大股東減持卻採用細水長流，騰訊回購雖然未能完全消化沽貨壓力，但卻是騰訊不得不做之舉，回購可收回大股東向市場拋售的股票，減低股價壓力，但大股東Naspers及Prosus一方的騰訊持股量仍達25%，若以每年沽2%至3%速度減持，還要8至13年的時間才能完全沽清。

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記者：李哲毅