【分析】恒指被台灣加權指數超越　重要不重要？

作為港股旗艦指數的恒生指數走勢低迷，被台灣加權指數超越後，市場戲稱「台股超越港股」，雖然台股市值規模遠不及港股一半，但情況如同阿里巴巴 （09988） 市值被拼多多追貼一樣，企業的底蘊仍有很大差別，套用馬雲回應，「誰都牛x過，但能為了明天後天牛而改革的人，才令人尊重。」

有很多理由可以為恒指走勢辯護，而且比較各地指數未必重要，因為組成方法不同，受宏觀影響的情況亦不同，但最大的問題，是跟恒指成份股部署的投資者，不能賺取回報，尤其是港股MPF。

恒指走勢被超越，其實不是第一次。2019年，恒指（白綫）與道指（淺藍綫）在3萬點前角力（黃圈），最終跑輸。

第二次是2023年台灣加權指數（紅綫）在17000點超越。

下一次，亦是市場最關注，是否連2000年科網股泡沫爆破的納指（深藍綫），亦在1100點水平跑上，現時已跑到14281點了。

事實上，恒指近年已作出改革，包括擴大成份股數目、設定成份股權重上限8%等，不過，改革成效未顯現，尤其是中國GDP每年仍在增長，但恒指恐連同今年將出現連續4年的負回報，更多的改革似乎仍需繼續。

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記者：譚志偉