【大灣區】保誠夥醫療機構推跨境癌症治療免找數服務

保誠保險宣布，與香港綜合腫瘤中心（HKIOC）及中山陳星海中西醫結合醫院（下稱「星院」）合作，成為香港首間保險公司聯同兩地醫療機構攜手於大灣區推出「跨境癌症治療免找數服務」，以配合「共同病患管理」模式來提供更無縫跨境醫療銜接服務。

透過是次三方合作協議，HKIOC與星院將為保誠合資格客戶提供跨境癌症治療免找數及專屬醫療團隊禮賓服務，當中包括「共同病患管理」模式，讓他們在這兩間醫療機構接受癌症治療時，均可透過跨專科遠程視頻獲得兩地腫瘤科中心會診服務的支援。

保誠指，在「共同病患管理」模式下，保誠客戶可率先透過轉介機制，享用HKIOC與星院兩大醫療機構的專業資源和醫療服務，以更便捷及適切的方式治療癌症。這意味正在星院就醫的客戶可從內地轉介至位於香港的HKIOC接受治療，而在HKIOC的客戶也可因應個人需要選擇到星院接受治療。整個流程由安排專科醫生初步診症、接受治療至跟進個案，旨在為患者提供無縫一站式腫瘤支援服務，讓他們可專注於康復治療。

星院亦可根據客戶的要求，為病人在國內提供點對點的醫療運送服務。該服務以非緊急服務救護車接送病人穿梭於星院與指定的地方，如酒店及住所。

保誠表示，免找數服務亦適用於上述的跨境癌症治療方案。HKIOC或星院會為合資格客戶進行治療前申請醫療費用預先批核，客戶便可獲知批核結果及預先批核金額。

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編輯：胡學能