  • 23°C
香港時間 : 20231129日 (週三) 22:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大灣區】保誠夥醫療機構推跨境癌症治療免找數服務

Hot Talk 20:21 2023/11/29

分享：

分享：

保誠保險宣布，與香港綜合腫瘤中心（HKIOC）及中山陳星海中西醫結合醫院（下稱「星院」）合作，成為香港首間保險公司聯同兩地醫療機構攜手於大灣區推出「跨境癌症治療免找數服務」，以配合「共同病患管理」模式來提供更無縫跨境醫療銜接服務。

透過是次三方合作協議，HKIOC與星院將為保誠合資格客戶提供跨境癌症治療免找數及專屬醫療團隊禮賓服務，當中包括「共同病患管理」模式，讓他們在這兩間醫療機構接受癌症治療時，均可透過跨專科遠程視頻獲得兩地腫瘤科中心會診服務的支援。

保誠指，在「共同病患管理」模式下，保誠客戶可率先透過轉介機制，享用HKIOC與星院兩大醫療機構的專業資源和醫療服務，以更便捷及適切的方式治療癌症。這意味正在星院就醫的客戶可從內地轉介至位於香港的HKIOC接受治療，而在HKIOC的客戶也可因應個人需要選擇到星院接受治療。整個流程由安排專科醫生初步診症、接受治療至跟進個案，旨在為患者提供無縫一站式腫瘤支援服務，讓他們可專注於康復治療。

星院亦可根據客戶的要求，為病人在國內提供點對點的醫療運送服務。該服務以非緊急服務救護車接送病人穿梭於星院與指定的地方，如酒店及住所。

保誠表示，免找數服務亦適用於上述的跨境癌症治療方案。HKIOC或星院會為合資格客戶進行治療前申請醫療費用預先批核，客戶便可獲知批核結果及預先批核金額。

ET財智Talk
【ET財智Talk】樓市悶局何時破？ 林一鳴分析2024年本港樓市前景及動力

相關文章：

【保誠2378】保誠：拓展內地指定醫院名單　覆蓋醫院總數按年增近1倍至逾4200間

編輯：胡學能

開啟hket App，閱讀全文
港股 保險公司 手術 公立醫院 保誠保險 治療 大灣區 癌症 香港 保誠（02378）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【美國經濟數據】美國上周30年定息按揭利率回落至7.37厘　按揭申請宗數按周升0.3%

下一篇文章

【恒指夜期+北水】北水走資逾8億　資金大手吸美團沽盈富基金　恒指夜期升40點（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款