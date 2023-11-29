【餐飲新浪潮@iM網欄】高端餐飲更簡約 迎接更輕鬆星級滋味

早在年初，摘下米芝蓮三星，並5度拿下全球最佳餐廳頭銜的Noma，宣佈將於2024年尾結業。縰使他們宣稱會以「食物實驗室」的形式運作Noma，但無論如何，這也標示着傳統高端精緻Fine Dining經營模式，已不在他們考慮之內。

最近，北愛爾蘭一間老牌米芝蓮一星餐廳Deanes EIPIC，在經營了26個年頭後，受到成本上升的衝擊，再加上顧客消費意願下降，決定於年尾結業。

一間接一間的高端餐廳結業，可見傳統高端餐飲市場正在萎縮。到底背後有什麼原因？眾多餐飲業者在這波低潮過後，有什麼解救方法？

成本人才兩大問題

Deanes EIPIC提及結業原因時，除了提及眾所周知的成本問題外，另一個他們強調的，是優勢人才短缺的問題。他們認為，找到合適的員工，無論是廚師還是服務生，能有一定的專業及水準的的員工，少之有少。

面對這困境，他們認為現在已有一些具米芝蓮水準的餐廳，尋求更「簡約」的餐飲模式。即是，在保持熱情，維持食物質量的同時，並不追求完美的服務品質，以一種「沒有白色餐桌布，就有不同服務水準」的方式，令餐飲更加實惠。

也因此，Deanes EIPIC的大廚及總經理透露，將嘗試在2024年貝爾法斯特（Belfast）南部鄉村蒙恩（Mourne）設新店，主要是他們看中這裏成為新的度假熱點。可以估計，配合這裏的旅遊主題，他們將會撰擇更「簡約」的餐飲模式。

不再以摘星為目標

或者另一間位於愛爾蘭高級餐廳Ichigo Ichie的決定，更能標示這個趨勢。這間日式餐廳決定，將於12月23日，會正式關閉Ichigo Ichie這間一星餐廳，並在原址以Ichigo Ichie Bistro and Natural Wine的名議，並以類似居酒屋的形式重新開幕。

他們的計劃是，讓這間小酒館成為價格更合理的餐廳，甚至連學生也負擔得起的價錢。他們會提供大量的素食食品。他們還決定比以前更大膽使用當地食材，同時告別松露、魚子醬、鵝肝醬等傳統昂貴食材。而日式食品，他們不再以壽司作為主打，因為從日本越洋而來的魚成本實在太貴，反而計劃以當地少見的每日手打新鮮製作的蕎麥麵為招牌商品。

「我們仍然希望開一間高檔餐廳，但不一定是米其林星級餐廳.....我們已經擁有一間米芝蓮餐廳達5年了，是時候要回歸樂趣了。」這是主理人Takashi Miyazaki現在的感言。

「簡約」輕鬆星級滋味

換句話來說，在消費價格的限制下，愈來愈多消費者更欣賞直接的用餐環境和服務。一眾高端的餐飲業者，也因應這種新時勢，調整經營策略，在降低成本之餘，去思考如何讓本地食材發揮最大效用，以適應消費者的新需求。

現有的米芝蓮評審標準，或許不再是能夠讓餐廳長期經營的免死金牌。或者將來可以預見，愈來愈多小餐廳、休閒分店，或其他更隨性的餐廳服務方式，能夠讓客人能夠吃到星級滋味。而餐廳，也因這樣的方式，能夠長期經營下去。

作者_ Alexandra（梁翠欣）簡介： Alexandra（梁翠欣）為資深餐飲公關及社交媒體營銷專家，畢業於浸會大學公關廣告系，自小鍾情餐飲業，曾為多間知名飲食集團及餐廳效力，於2020年創立香港餐飲公關及市場推廣公司Monogic。 Alexandra熱衷分享作為餐飲公關的所見所聞，人物故事和行業趨勢動向，希望藉文字讓更多人重新認識香港這個美食天堂，推廣本地餐飲文化。

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