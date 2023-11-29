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【FPS】金管局11.30舉行「轉數快xPromptPay簡介會」港人遊泰可用FPS　關注首階段參與銀行及儲值支付工具數目

Hot Talk 18:48 2023/11/29

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【FPS】金管局11.30舉行「轉數快xPromptPay簡介會」港人遊泰可用FPS　關注首階段參與銀行及儲值支付工具數目

跨銀行轉帳系統轉數快（FPS）已推出逾5年，登記戶口已突破1300萬個。金管局總裁余偉文日前透露，自12月4日開始，推出FPS及泰國PromptPay兩地快速支付系統互聯，屆時港人可在當地逾800萬個商舖透過轉數快消費，並可即時以港元兌換泰銖。金管局將於11月30日舉行「轉數快xPromptPay簡介會」，相信屆時會透過更多詳情。

早前有傳媒引述消息指，由於首階段參與的銀行及儲值支付工具營運商有限，故並非所有FPS用戶都能享受港泰兩地快速支付的便利，在泰國跨境使用轉數快。

「轉數快xPromptPay簡介會」將由金管局副總裁李達志、助理總裁（金融基建）鮑克運及主管（金融基建發展）黎巧兒主持。

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