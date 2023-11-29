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【業績︱Bilibili】嗶哩嗶哩第3季營收持平　經調整虧損收窄至8.6億人幣　手遊表現未如預期

股市 18:35 2023/11/29

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【業績︱Bilibili】嗶哩嗶哩第3季營收持平　經調整虧損收窄至8.6億人幣　手遊表現未如預期

嗶哩嗶哩Bilibili （09626） （美：BILI）公布第3季業績，淨營業額總額58.05億元（人民幣，下同），按年持平；淨虧損13.51億元，按年少21%；經調整淨虧損8.64億元，按年收窄51%；日均活躍用戶1.03億戶，按年增加14%。

嗶哩嗶哩稱，展望2023年全年，由於移動遊戲收入低於預期，目前預計淨營業額總額將處於225億元至235億元預期範圍的低端。

毛利率增長至25%

嗶哩嗶哩主席兼首席執行官陳睿稱，通過將廣告和直播整合到內容生態中，持續強化商業化效率，帶動廣告收入和增值服務收入增長。嗶哩嗶哩首席財務官樊欣稱，毛利率由去年同期的18%增長至25%， 在日活用戶增長的同時，經營開支總額按年減少12%，且經營現金流在第三季度轉正，未來將繼續致力於進一步改善 財務狀況。

嗶哩嗶哩上季增值服務營業額為26億元，按年增加17%；廣告營業額為16億元，按年增加21%，主要是由於公司改良廣告產品及提高廣告效率所致；移動遊戲營業額為9.92億元，按年少33%，主要是由於2022年6月推出的《時空獵人3》基數較高，以及部分新遊戲的營業額低於預期。

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責任編輯：李哲毅

港股 美股 嗶哩嗶哩—SW（09626） 嗶哩嗶哩（美：BILI）
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