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【NBA】獨行俠逾270億易手 超庫班買入價12倍

環球社會熱點 08:05 2023/11/30

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美國國家籃球協會（NBA）的達拉斯獨行俠（Dallas Mavericks）班主﹑億萬富豪庫班（Mark Cuban）同意，以約35億美元（約273.07億港元）價格出售持有的多數股份，金額超過他當年買入價逾12倍。

巴黎地鐵奧運期間大加價 強調收費公平 【下一頁】

美國媒體周二（28日）報稱，庫班已同意向金沙集團創辦人、主席兼行政總裁艾德森（Sheldon Adelson）的遺孀Miriam賣出多數獨行俠股份，自己則保留小部分持股，成交價約35億美元。

庫班於2000年時以2.85億美元（約22.23億港元）入主獨行俠，協助球隊於2011年打敗當年氣勢強勁的邁阿密熱火（Miami Heats），獲得隊史唯一一座NBA總冠軍。

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【以巴戰爭】小兄妹人質獲釋接噩耗 母喪生父失蹤 【下一頁】

據悉，庫班雖不再是獨行俠班主，但仍會參與球隊的籃球事務。金沙集團亦宣布，Miriam出售佔艾德森家族持股10%的股份，獲得約20億美元（約156.04億港元）資助入主獨行俠。

Miriam為猶太人後裔，在1991年與艾德森結婚前，曾是以色列及美國的執業醫師。艾德森於2021年因治療非霍奇金淋巴瘤的相關併發症在美國辭世，享年87歲。

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責任編輯：吳漢培

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