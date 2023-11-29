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【業績｜珠寶】六福集團半年多賺43%、料全年盈利超疫情前　增派中期息至0.72元歷來最高

股市 18:28 2023/11/29

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【業績｜珠寶】六福集團半年多賺43%、料全年盈利超疫情前　增派中期息至0.72元歷來最高

六福集團 （00590） 公布截至9月底的中期業績，半年收入按年增34%至75億元，盈利增43%至9億元，相當於每股盈利1.61元，盈利為歷來次高水平。六福集團宣派每股中期息0.72元，按年增31%，計及上年度末期息，近12個月周息率增至6.25厘。六福集團每股中期息金額，為歷年最高。

六福集團將收入增長歸因於通關後港澳零售業務復甦，期內零售業務收入按年增56%至60.3億元，分部溢利大增1.37倍至6.62億元，分部溢利率11%。

不過，六福集團批發業務就跌21%至9.1億元，分部溢利跌6%至1.74億元，公司解釋，即使品牌店有所增加，但批發表現受累內地鑽石產品需求疲軟。

六福：香港同店銷售恢復至疫情前　內地店未止跌

以地域計，六福集團港澳和海外業務收入按年增67%至48.3億元，分部溢利增1.6倍至6.67億元，同店銷售已回復至疫情前水平；內地業務收入反跌0.7%至26.6億元，溢利減少6%至5.61億元。公司指，內地業務主要受批發業務所影響，而且內地店同店銷售按年下滑3.9%。

截至9月底，六福集團在內地有3204個分銷網點，按年增加175個，新增的全屬品牌店，內地自營店維持在83家。

若以產品劃分，黃金及鉑金銷售額增55%至48.6億元，毛利率也增加3.8百分點至19.1%；定價首飾銷售額就增9%至20.8億元，毛利率擴張5.8百分點至35.9%。

六福：預期全年業績超越疫情前

六福集團表示，從10月至今，港澳市場消費勢頭維持，受惠於低基數，10月至11月首3周同店銷售增長超50%。內地市場則接近持平，單計11月首3周則錄得雙位數百分比增長。

六福表示，全年內地「六福」店鋪增長目標維持在300家，集中在4、5線城市開設品牌店，而其他集團內新品牌的店鋪增長目標為為50家，又預期內地電商銷售增長可超越原訂的10%目標。

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編輯：麥德銘

港股 珠寶 同店銷售 六福集團（00590）
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