【儲局官員】古爾斯比：聯儲局往往不關注能源和食品通脹　住房數據成通脹關鍵點

距離聯儲局今年最後一次議息尚餘不足兩周，市場除關注利率走向外，亦繼續注視通脹數據。芝加哥聯儲主席古爾斯比（Austan Goolsbee）表示，通脹一直下降，聯儲局在食品方面以外的通脹取得進展，但直言當局往往不關注能源和食品通脹，住房數據才是通脹的關鍵數據點，應該要取得更多進展。

他指出，通脹一直在下降，但尚未回落到目標水平，惟今年通脹有望創下71年來最大降幅。又坦言聯儲局往往不關注能源和食品通脹，因它們不能最好地呈現出基本通脹的狀態。

今年在聯邦公開市場委員會（FOMC）有投票權的古爾斯比指出，自己正在密切關注住房通脹的情況，指相關通脹雖然有所回落，但仍有一段路要走，應該要取得更多進展。

此外，他又認為利率長期維持高水平，可能會引起一些擔憂，故一旦通脹正在實現目標的道路上，需要施加的限制就有需要減少。

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編輯：葉志偉