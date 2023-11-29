【初創企業】瑞銀財管與科技園建構數碼中心連接初創與潛在客戶　盧彩雲：初創公司希望研究可落地

▲ 瑞銀財富管理亞太區聯席主管盧彩雲（右）及科技園行政總裁黃克強出席瑞銀數碼中心啟動儀式。

瑞銀財富管理及香港科技園位於尖沙咀的數碼中心啓動，瑞銀財富管理亞洲區主席兼瑞銀香港區主管及行政總裁盧彩雲表示，瑞銀與科技園合作多年，初創公司在不同階段有不同需要，除了資金需求，他們亦希望接觸不同潛在客戶，而瑞銀旗下不少客戶如家族辦公室都希望可接創初創公司，尋找投資機會，因此建立這個數碼中心，讓初創公司可透過這個平台接觸這潛在客戶，讓他們可以獲得落地的機會。

她續稱，瑞銀與科技園會定期轉換數碼中心的主題，邀請不同類型的初創公司進行簡介或討論，包括機械化、清潔能源等。

前中後台都需要用好人工智能

盧彩雲認為，人工智能（AI）市場龐大，前中後台都需要好好運用，舉例稱，前線員工可利用AI，提高客戶體驗，後台則可利用AI以提高工作效率、做好風險監察等。

瑞銀財富管理新經濟策略業務發展主管黃慰恩補充，瑞銀透過建構數碼中心這個平台，將所有人連接，並因應初創公司的需求提供一站式服務，例如聯手瑞銀投行為初創公司籌組上市。

她續稱，數碼中心服務的初創不僅香港企業，也有其他國家的企業，企業可使用中心的設施，對潛在客戶進行簡介會。

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記者：陳韻妍