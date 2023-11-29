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比亞迪悼念芒格 稱對方認可為集團注入強大動力

股樓投資 18:27 2023/11/29

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股神巴菲特拍檔，巴郡(美：BRK) 副主席芒格周二（28日）在美國加州離世，享年99歲。本港上市電動車生產商比亞迪（01211）在微博發文悼念稱「痛失一位良師摯友」，並稱讚芒格是「一位傳奇睿智的百歲老人，智慧與遠見的象徵」。

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文章表示，芒格一直堅定看好中國市場，比亞迪有幸在2008年得到他的認可，巴郡更成為比亞迪的重要股東。這是比亞迪首次獲得國際頂級投資機構的認可，為比亞迪始終堅守新能源汽車行業注入了強大的信心與動力。

巴郡2008年以約18億元大手買入2.25億股比亞迪Ｈ股股份，芒格對此決定相當自豪，指這是他為巴郡所做的最出色的一次投資。隨著比亞迪股價在過去十年上漲了逾6倍，巴郡去年8月開始減持獲利。芒格生前曾被問及，在比亞迪及Tesla(美：TSLA)兩者中誰是較佳投資，芒格表示，比亞迪在中國遠遠領先Tesla。

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撰文 : 李尚毅

比亞迪股份（01211） 港股

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