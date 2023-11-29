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【5G覆蓋】和記電訊提升海陸網絡覆蓋　年內完成港鐵網絡擴容

科技 17:57 2023/11/29

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和記電訊香港控股有限公司執行董事及行政總裁古星輝（右起）及和電香港技術總裁梁丙曜表示，已提升多個海上熱點、港鐵綫的5G網絡覆蓋。

針對海上熱點、港鐵綫及漫遊數據這三大方面的5G網絡需求，和記電訊香港控股有限公司執行董事及行政總裁古星輝今（29日）在舉行傳媒簡布會表示，已部署5G網絡優化工作，預期年內完成9條港鐵線共65個港鐵站的網絡擴容工程。另特別推出「漫遊全網通」服務，於港人旅遊熱點如日、韓、泰、內地等，增加5G漫遊覆蓋。

古星輝透露：「以今年暑假，即七至八月期間的漫遊量而言，估計已為疫情前大約8至9成。」迎接年底旅遊旺季，亦特別推出「漫遊全網通」服務，讓用戶全程無須更換電話卡。由於在全球逾105個國家及地區，擁有共201個網絡當地所有主要網絡，他指，系統亦會自動為用戶切換至當時訊號最佳的網絡，「未來也會繼續留意市場需求，推出更多覆蓋地點。」

運輸工具網絡升級  包括高鐵香港段

提升港鐵線的網絡使用體驗方面，和電香港技術總裁梁丙曜指，網絡擴容工程主要透過增加站內頻譜及網絡區域分流等相關配置，並且涵蓋復常後用量大幅上升的柯士甸站、荃灣西站、錦上路站、尖東站及金鐘站等。他指從已完成工程的港鐵站所見，用戶的網絡使用量及流暢度顯著提升，「其中港鐵整體數據流量均提升約15%，用戶平均數據速度則增加約 30%。」

古星輝又指，留意到不少港人於假日往内地消閒，已於各大口岸開展網絡覆蓋及設置提升工程。和記電訊香港亦增強了高鐵（香港段）沿綫的網絡覆蓋，讓用戶於乘搭高鐵期間亦可連線上網。

軟硬件互相配合  部署西貢等海上熱點

此外，梁丙曜透露，在本港的多個海上熱點則透過先進的軟、硬件技術，包括利用e-MIMO技術减低海上的電波干擾，以及將兩組「4條發射天線和4條接收天線 （4T4R）」 的配置結合，成為「8條發射天線和 8條接收天線了（8T8R）的多輸人多輸出（MINO） 天線配置，於700兆赫頻段頻譜上完成網絡升級。

有關網絡升級工程主要在西環、西貢、鴨脷洲、赤柱和鶴咀對開的海面進行。該公司在海上網絡升級後，進行了網絡測試，梁丙曜指：「數據上、下載速度較網絡升級前，分別提升 5.5倍及1.6倍。」

記者：張寶燕

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