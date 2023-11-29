▲ 【700】南非大股東Naspers旗下Prosus繼續減持騰訊 9月底止半年勁沽1%、10.1至11.24甩近2622萬股

南非傳媒巨企Naspers旗下互聯網投資旗艦Prosus公布9月底止中期業績，期內綜合營收錄25.56億美元（約199.37億港元），按年增16%；純利33.81億美元（約263.72億港元），按年增33%。Prosus期內繼續大手沽出騰訊持股以套出資金回購，Prosus稱，在4起月至9月底期間共減持1%騰訊，持股量由26%降至25%，套現約40億美元（約31.2億港元）。

Prosus又透露，集團在10月初至11月24日期間，進一步出售2621.76萬股騰訊，套出10億美元，但完成最終會計程序前，無法準確估計出售收益。年前騰訊分派美團 （03690） 持股予股東，Naspers 及Prosus一方合共收到2.575億股美團，據Prosus 中期報告，公司仍未處理美團。

Prosus 10月中旬將9600萬股騰訊存入CCASS系統，隨著騰訊禁售期完結，意味Prosus在系統內仍有大額騰訊股份，隨著可用作減持以回購。

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記者：李哲毅