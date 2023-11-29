曉柏峰至今平均成交呎價約18190元　料增付款方法迎合專才入市

恒地（00012）旗下長沙灣曉柏峰今公布最新部署。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，發展商正為項目的專才買家構思新的付款辦法，有機會提供更長成交期或設低首期，以更方便專才買家入市。

林達民另指，項目平均成交價660萬元，而平均成交呎價約18,190元。發展商會繼續推售項目單位，至於集團旗下大埔美新里項目就部署明年第一季推出。

URBIS Limited董事周智雄表示，項目毗鄰百年文化古蹟主教山配水庫，團隊特意將水作為園林設計的主題，透過想像力打造高約13米的瀑布美景，猶如引流主教山的水到項目當中，有水到萬物生之意境。另一個重點設計為四組雙層的特色花園，配合恒基所重視的ESG理念，創造大自然與人文的四個場景，令住客彷如置身在自己單位的後花園，延展生活空間。

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