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巴黎地鐵奧運期間大加價 強調收費公平

環球社會熱點 18:00 2023/11/29

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法國首都巴黎將在2024年舉行奧運會，估計將迎接全球大批旅客來訪。巴黎地區首長周二（28日）宣布，明年奧運舉辦期間，地鐵票價將加價接近一倍，表示此收費十分公平。

巴黎頭巾女呼真主偉大 威嚇爆炸彈 遭警開槍打傷危殆 【下一頁】

巴黎所在的法蘭西島大區首長佩克雷斯（Valerie Pecresse）表示，當地舉辦奧運會及殘奧會賽事期間，交通收費將大幅增加。她強調成本不會由當地居民承擔，重申新收費相當公平。

佩克雷斯明言，奧運期間預計將有1,500萬旅客前來，交通服務需要加強，由遊客負擔額外收費亦十分合理。她重申加價的代價不可能由每日通勤的巴黎及附近地區居民負擔。

佩克雷斯指屆時地區政府將推出全新交通卡「巴黎2024通行證」（Paris 2024 pass），讓旅客無限制乘搭區域內的所有交通工具。1日票價為16歐元（約137港元），一周票則索價70歐元（約600港元）。

美國名媛豪擲4.6億辦世紀婚禮 奢華行程羡煞網民nbsp;【下一頁】

明年7月20日至9月8日間，原價地鐵單程票將由2.1歐元（約18港元），接近翻倍至4歐元1張（約34港元）。持一般交通月票或年票居民的收費則不受影響。單月月票要價約84.1歐元（約720港元）。

交通部長波恩（Clement Beaune）力撐佩克雷斯的奧運交通加價方案，指巴黎已準備好採取措施，確保奧運賽事舉行期間，巴黎民眾的生活不會受太大影響。

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責任編輯：吳漢培

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