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【業績︱中概股】知乎上季經調整淨虧損收窄一成　收入增長12%

股市 16:56 2023/11/29

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【業績︱中概股】知乎上季經調整淨虧損收窄一成　收入增長12%

知乎（02390　美：ZH）公布季度業績。知乎第三季度總收入按年增長12.1%至10.2億元（人民幣，下同），淨虧損收窄6.5%至2.8億元，經調整淨虧損2.3億元，收窄10.1%，每股攤薄淨虧損0.47元。

知乎毛利按年増23.4%至5.5億元，毛利率由2022年同期的48.7%提高5個百分點至53.7%。

其中，付費會員收入按年增加39.2%至4.7億元，主要受訂閱會員數量持續增長所帶動。營銷服務收入3.8億元，跌17.1%，職業培訓收入升85.6%至1.4億元。

期內，平均月活躍用戶（MAUs）達1.1億人，平均月訂閱會員達1480萬人，增長35.9%。

知乎董事長兼行政總裁周源表示，將在中長期投入更多資源，實現多引擎商業化的戰略。該戰略使其能夠在宏觀經濟不明朗的情況下，在本年度實現具有韌性的收入增長。

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【業績︱中概股】知乎次季經調整淨虧損收窄一半至2.2億人幣　惟美股盤前跌逾4%

【知乎2390】知乎將下綫「匿名功能」　稱互聯網溝通環境日益複雜

責任編輯︰梁浩碩

港股 知乎－W（02390）
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