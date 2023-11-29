【多圖】觀塘Bal Residence料明年3月獲批滿意紙　現樓示範單位直擊

麗新與市建局合作發展，位於觀塘恆安街18號的Bal Residence，日前開放26樓全層，共7個單位予公眾參觀，其中4個是連裝修單位。麗新高級副總裁潘銳民表示，項目最快明年3月批出滿意紙，會視乎市況再作進一步銷售安排。其中26樓A室以「影遊列國」為主題，實用面積338平方呎，一房間隔，採日字廳設計，裝修以日式原木風為設計藍本，大地色系為主調，配以不同相機配件擺設及旅行攝影照作裝飾。

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26樓B室以「童趣天地」為主題，實用面積345平方呎，一房間隔，以奶茶色作設計主調，客飯廳牆身裝上大型攀爬牆和兒童填充板。

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26樓C室以「影音世界」為主題，實用面積341平方呎，一房間隔，採日字廳設計，以英式風格為設計藍本。

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26樓D室以「鐘錶之家」為主題，實用面積341平方呎，一房間隔，以輕工業風配搭英式風格為設計藍本。

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