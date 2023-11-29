  • 23°C
香港時間 : 20231129日 (週三) 17:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋
iMoney雜誌

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【多圖】觀塘Bal Residence料明年3月獲批滿意紙　現樓示範單位直擊

股樓投資 16:57 2023/11/29

分享：

分享：

麗新與市建局合作發展，位於觀塘恆安街18號的Bal Residence，日前開放26樓全層，共7個單位予公眾參觀，其中4個是連裝修單位。麗新高級副總裁潘銳民表示，項目最快明年3月批出滿意紙，會視乎市況再作進一步銷售安排。其中26樓A室以「影遊列國」為主題，實用面積338平方呎，一房間隔，採日字廳設計，裝修以日式原木風為設計藍本，大地色系為主調，配以不同相機配件擺設及旅行攝影照作裝飾。 

點擊圖片放大
+6
+5

26樓B室以「童趣天地」為主題，實用面積345平方呎，一房間隔，以奶茶色作設計主調，客飯廳牆身裝上大型攀爬牆和兒童填充板。 

點擊圖片放大
+8
+7

26樓C室以「影音世界」為主題，實用面積341平方呎，一房間隔，採日字廳設計，以英式風格為設計藍本。 

點擊圖片放大
+6
+5

26樓D室以「鐘錶之家」為主題，實用面積341平方呎，一房間隔，以輕工業風配搭英式風格為設計藍本。 

點擊圖片放大
+5
+4

同場加映【青姐話】人仔升得番 港股彈得起

青姐話
【青姐話】人仔升得番 港股彈得起

同場加映【溫股知新】大市已跌夠？只怕灰犀牛

溫股知新
【溫股知新】大市已跌夠？只怕灰犀牛

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 黃卓賢

Bal Residence 麗新發展（00488） 市建局 麗新 私人屋苑

下一篇文章

阿里健康中期多賺1.7倍 另135億元收購阿里巴巴醫療營銷業務
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款