▲ 【電訊股】和記電訊香港：年內完成9條港鐵綫網絡擴容 7月及8月漫遊表現不俗

乘搭港鐵時的手機網絡流暢度一直是市民熱話，和記電訊香港 （00215） 執行董事及行政總裁古星輝表示，預期年內完成9條港鐵綫共65個港鐵站網絡擴容工程，料港鐵數據流量平均提升15%，而用戶平均數據速度上升約30%。

古星輝形容，每一項網絡投資均屬值得，「網絡好用先會有客留低」，公司有AI工具，以及線下調查尋找有需要加強覆蓋的地區。古星輝透露，公司之前在西環、西貢、鴨脷洲、赤柱及鶴咀對開海面進行網絡升級工程，提升海上5G覆蓋，數據上下載速度較升級前分別升5.5倍及1.6倍。

港人疫後外遊需求增加，帶動和電香港上半年漫遊表現，古星輝表示，下半年亦有暑假旅遊高峰期，7月及8月漫遊表現亦相當不錯，整體而言，也回復至疫情前用量的8及9成，他表示，現時航班數量未完全恢復，故相信漫遊仍處於復甦過程，而目前進度較預期好。

古星輝表示，近期和電香港推出「漫遊全網通」服務，目前覆蓋內地、日本、韓國、泰國及澳洲等熱門旅遊地區所有主要網絡，如果用戶所在某個位置沒有訊號，會自動切換至當時訊號最佳網絡，不再局限只能用一個海外電訊商，預期聖誕及新年旺季前會覆蓋至更多地區。

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記者︰李哲毅