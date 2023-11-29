歐盟或立法將清算業務從倫敦轉移到歐盟 冀在明年6月議會選舉前完成談判

歐盟立法者委員會周二（28日）投票贊成一項法律草案，旨在將脫歐後以歐元計價的衍生品清算業務從倫敦轉移到歐盟 。

長期以來，倫敦和布魯塞爾一直是英國脫歐的戰場，歐盟希望更好地監督歐盟市場參與者購買的歐元計價利率掉期的清算工作，其中大部分掉期是由英國倫敦證券交易所LSEG清算的 。

法律草案要求歐盟銀行和資產管理公司在歐盟清算所（實際上是法蘭克福德意志交易所和馬德里交易所）開設利率掉期 「活躍帳戶」。該委員會表示，由於「該要求的新穎性」，要求特定部分的交易通過該帳戶進行清算只能「逐步實施」。

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委員會表示，歐盟委員會只有在完成成本/效益分析，評估對歐盟交易方的金融穩定性和國際競爭力的影響後，才能強制要求交易量。 歐盟證券監理機構歐洲證券和金融管理局（ESMA）也必須成為歐盟境內清算機構的直接監管者。

為清算成員和客戶提供願意與歐盟CCP（清算所）進行清算的條件是增加歐盟清算的唯一、最有效和最可持續的方式，委員會中右翼成員Danuta Huebner 指，她在立法者之間談判達成了妥協。

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委員會表示，如果一個帳戶公佈了初始保證金和每日變動保證金，並建立了必要的 IT 連接、內部流程和法律文件，那麼該帳戶就被視為活躍帳戶。一個帳戶還必須證明，在清算活動突然大幅增加的情況下，其功能不會受到影響，這意味著它可以在危機中應對劇烈的市場波動。

議會表示，它現在打算在聖誕節前與歐盟國家開始談判，並在明年 6 月議會選舉前完成談判。

LSEG 和負責 Euribor 期貨清算的 ICE Clear 等英國清算商的清算權限將於 2025 年 6 月到期。LSEG 執行長 David Schwimmer表示，他對歐盟客戶在倫敦的清算業務在該日期後繼續進行表示 「樂觀」。歐盟銀行警告說，被切斷與倫敦全球清算池的連結將使它們在與國際競爭對手的競爭中處於不利地位。

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記者：張瑋婷