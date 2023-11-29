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【Microsoft AI】Microsoft再升級AI產品　Copilot將用GPT-4 Turbo

科技 17:30 2023/11/29

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近日Microsoft確認將更新Copilot，新版會以GPT-4 Turbo驅動，提升其智慧和一次可處理的文字量。

微軟（Microsoft）致力發展人工智能（AI）技術，數周前將Bing Chat改成Copilot，並將其加入至Windows 10系統，使更多Windows裝置能使用AI。近日，Microsoft確認將更新Copilot，新版會以GPT-4 Turbo驅動，提升其智慧和一次可處理的文字量。

【生成式AI浪潮】科大商學院研財經開源大語言模型「InvestLM」　可用於生成財經報告及新聞摘要

【網絡安全】企業人手不足難敵黑客攻擊　Microsoft籲借助生成式AI作「副手」應對

Microsoft廣告及網頁服務行政總裁Mikhail Parakhin在社交平台X發文，表示Microsoft將提升Copilot效能，並指GPT-4 Turbo在「感知智能」方面較普通GPT-4優勝。惟公司需在將其加入Copilot前先「解決一些問題」。

除智能提升外，GPT-4允許用户一次性輸入更多文字。現時Copilot的文字限制為4000字，Mikhail Parakhin回應指將提高字數限額，使其能更深入處理用户的問題。外媒Neowin指，GPT-4 Turbo能處理「相等於300頁」的文字。

【AI爭議】歐洲軟件開發者大會DevTernity　AI虛擬講者參與其中

責任編輯：歐朗欣

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