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【移民潮？】第3季以永久離港為由提取MPF申索升至8700宗　涉資逾22億　齊創逾一年高

股市 16:03 2023/11/29

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【移民潮？】第3季以永久離港為由提取MPF申索升至8700宗　涉資逾22億　齊創逾一年高

積金局數據顯示，今年第3季以永久離開香港為由申索強積金宗數為8700宗，按季升19.2%、按年升1.2%，並追平2021年第4季的8700宗，同為2021年第3季錄得9300宗後以來最多。今年第3季，以永久離開香港為由提取強積金權益金額為22.13億元，按季升23.8%，按年升1.7%，是2021年第4季錄得金額23.84億元以來最高。

積金局指，申索數目時有變動，而由於計劃成員可能擁有多於一個強積金帳戶，申請人須向個別受託人提出申請，因此實際申請人數會較申索宗數少。此外，以永久離港為理由提取強積金的申索個案並不等同移民個案，以此理由申請提取強積金亦包括返回其原居地（例如非本地僱員結束在香港工作）或移居內地生活的申請人。

年度季度申索宗數提取金額（億元）
2023第三季8,70022.13
第二季7,30017.87
第一季6,70015.73
2022第四季7,00017.16
第三季8,60021.77
第二季8,60021.14
第一季7,50020.14
2021第四季870023.84
第三季930026.04
第二季800020.95
第一季770019.31

強積金總資產值近1.1萬億

據該局今公布9月強積金計劃統計摘要，截至今年9月底，強積金總資產值為10,900億元，按年增13.5%、按季增2.8%。其中扣除收費及費用後的淨回報為2100億元，按年增50%、按季跌15.7%。

自強積金制度在2000年實施以來，合共佔強積金總資產值近八成的股票基金及混合資產基金的平均年率化淨回報分別為3.6%及3.5%，高於同期的年率化通脹率1.8%。兩類基金的累積淨回報分別為125%及117%。

在今年第3季，強積金已收總供款共213.1億元，其中164.3億（77%）為強制性供款及48.8億（23%）為自願供款。

截至今年9月底，有305萬個強積金帳戶把全部或部分資產根據預設投資策略（DIS）進行投資，或投資於該策略下的兩個成分基金，佔全部1101萬個強積金帳戶28%；有關投資總資產值947億元，佔強積金總資產值9%。截至9月底，強積金可扣稅自願性供款（TVC）總額92億元，帳戶數目7萬個，按年升10%。

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編輯：胡學能

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