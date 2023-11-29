【AI爭議】歐洲軟件開發者大會DevTernity　AI虛擬講者參與其中

▲ 歐洲軟件開發者大會DevTernity，近日遭揭發演講者名單上出現虛假人物資料。

人工智能（AI）發展日漸成熟，造就了AI生成的虛假人物出現，甚至滲透在展覽演講者名單當中。歐洲軟件開發者大會DevTernity，近日遭揭發演講者名單上出現虛假人物資料，負責主辦是次活動的Eduards Sizovs亦承認，至少有一名講者是由AI生成。

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據外媒報道指，工程師Gergely Orosz質疑DevTernity的講者名單上，多名女性講者包括：Coinbase工程師Anna Boyko和Coinbase軟件工程師Natalie Stadler，均為主辦單位製作的虛假人物，以令會議「好像有多點女性發言」。此兩名講者所屬公司Coinbase則向外媒The Verge指，未留意有員工將在大會上發言，惟沒有澄清Anna Boyko及Natalie Stadler是真員工與否。

Sizovs解釋，為了讓 DevTernity看起來更符合多元性．便以AI生成至少一份講者個人檔案，職銜、Twitter帳號及圖片均是自動生成，「這是為了找到其他演講者之前有個展示角色。」

事件爆發後，原本預計參加DevTernity的三位真實女性演講者中，有兩位宣布退出包括：AWS開發者關係主管Kristine Howard及「科技影響者」Julia Kirsina，一位以健康理由退出，一位則是的悉假講者事件而退出。

Gergely Orosz另認為，同由Dev.events（DevTernity母公司）舉辦的2024 Java開發者大會中的兩位講者，Microsoft最有價值專家及WhatsApp高級工程師Alina Prokhoda同是由AI生成的虛假人物。

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責任編輯：歐朗欣

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