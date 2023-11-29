OpenAI新董事會料不會留位給微軟 微軟：等董事會正式表態

消息人士周二（28日）告訴《路透社》，ChatGPT的所有者OpenAI預計不會向微軟（MSFT）和包括Khosla Ventures和Thrive Capital在內的其他投資者提供新董事會的席位。

在上周的幾天動盪中，OpenAI在沒有任何詳細原因的情況下解雇了執行長兼創始人Sam Altman，並為投資者和員工敲響了警鐘，然後又過幾天，他在新董事會的承諾下復職。

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Altman的離職引發了人們對這家處於人工智慧熱潮中心的新創公司未來的困惑。對沖基金Great Hill Capital董事長海斯（Thomas Hayes）說：「我不知道OpenAI是否會選擇將微軟排除在董事會之外。『被動地坐以待斃』不符合微軟的利益。」

The Information首先報導了這一消息，並稱OpenAI將有一個九人董事會。報導稱，新董事會的三名初始董事。主席泰勒（Bret Taylor）、前財政部長薩默斯（Larry Summers）和Quora 首席執行官達安傑洛（Adam D' Angelo），預計最快將於本周確認。

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D'Angelo 將是解僱 Altman 的六人董事會中唯一剩下的董事。

微軟向 OpenAI 投資了 100 多億美元，是 OpenAI 最大的支持者之一。其執行長納德拉（Satya Nadella）早些時候告訴《CNBC》，無論奧特曼最終去了哪裡，ChatGPT製造商的治理都需要改變。在回答有關 OpenAI 董事會的問題時，微軟發言人表示：「我們會等到董事會正式表態。」

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記者：張瑋婷