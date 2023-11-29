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【ESG】會計師公會指董事會多元化、過度入閣問題待改善　最佳企業管治及ESG大獎獲獎機構創新高

股市 15:40 2023/11/29

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【ESG】會計師公會指董事會多元化、過度入閣問題待改善　最佳企業管治及ESG大獎獲獎機構創新高

香港會計師公會公布「最佳企業管治及ESG大獎2023」得獎名單，今年獲獎的機構數目達34家，是獎項設立24年來最高，特別點出內地企業在ESG表現有所進步，有3家內地公司首獲得獎項。香港會計師公會會長方蘊萱表示，愈來愈多企業為ESG願景訂立具體時間表，相關披露也以清晰圖表呈視，部分表現較佳的企業更加提供量化數據。

不過，方蘊萱指出在企業管治、ESG披露上，企業和機構仍有改善空間。她表示，公司和機構的企業管治發展似乎停滯不前，不少獲獎的機構都是舊面孔。獨立非執行董事長期任職、女性董事人數相對較低、部分董事兼任多家上市公司或大型公營機構的董事職務，都是值得改良的地方。

在ESG層面，公會指出愈來愈多機構提供ESG目標，但許多都只是方向性，欠缺量化指標，令持份者難以衡量進展或掌握現況，在「社會」範疇尤為明顯。方蘊萱又稱，企業為可持續發展和ESG報告鑒證尚未普及，新增為ESG資料作外部鑒證的公司，大多是規模較大的公司。

方蘊萱在頒獎典禮不忘呼籲，公會會員在下周一（12月4日）前為公會理事換屆投票。

得獎名單方面，獲最高級「最佳可持續發展公司/機構獎」白金獎的企業分別為中電控股 （00002） 、保誠 （02378） 、香港上海大酒店 （00045） ，金獎的企業就有滙豐 （00005） 、渣打 （02888） 、大平洋航運、聯想集團、機管局。詳細名單

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編輯：麥德銘

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