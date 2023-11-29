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【以巴戰爭】世衛指患傳染病兒童增 加沙病死人數恐超遇襲身亡者

環球政治 16:00 2023/11/29

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世界衛生組織（WHO）周二（28日）指，加沙地區感染傳染病或腹瀉的兒童數字增加。WHO警告加沙衛生系統如未能修復，染疫身亡者恐會多於襲擊罹難者。

馬斯克拒哈馬斯訪加沙邀請 「現時比較危險」 【下一頁】

巴勒斯坦激進武裝組織哈馬斯（Hamas）控制的加沙衛生部指，境內已有超過1.5萬人證實死於轟炸，其中4成為兒童，有大量人料仍埋在廢墟下。聯合國判斷上述數據可信。

世衛發言人哈里斯（Margaret Harris）在日內瓦舉行的聯合國記者會上表示，當地存在傳染病加劇的隱憂，尤其是嬰兒和兒童腹瀉的情況嚴重，5歲或以上兒童確診個案於本月初增至正常水平的過百倍。

她指加沙每處的所有人都面臨迫切健康需求，只能擠在一起生活，並因缺乏清潔水源而挨餓。由於以軍轟炸和燃料供應不足，加沙36家醫院當中有26家已完全關閉。

哈里斯更表示，如未能修復加沙衛生系統，大家會看到有更多人死於疾病，甚至多於轟炸造成的死亡數字。

美國防部警告資金短缺 同時援烏及以色列加重負擔 【下一頁】

她引述聯合國報告指，加沙北部流離失所的民眾生活條件惡劣，沒有食物、藥物、疫苗、安全水源和衛生設施。

哈里斯又形容加沙城最大的希法醫院（Al-Shifa）無法運作是場悲劇，對以軍在WHO組織撤離車隊期間拘留部分醫護感到擔憂。

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責任編輯：鄭錦玲

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