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馬斯克拒哈馬斯訪加沙邀請 「現時比較危險」

環球政治 15:23 2023/11/29

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美國富豪馬斯克（Elon Musk）日前訪問以色列，訪問被巴勒斯坦激進武裝組織哈馬斯（Hamas）襲擊的社區。哈馬斯同樣向馬斯克發出邀請，希望他到訪加沙（Gaza），親眼目睹當地慘況。惟提議遭馬斯克拒絕，指加沙局勢現時比較危險。

美國防部警告資金短缺 同時援烏及以色列加重負擔 【下一頁】

哈馬斯高層哈姆丹（Osama Hamdan）周二（28日）邀請馬斯克，希望他為保持客觀及可信性，前往加沙視察針對當地居民的大屠殺，以及以色列軍隊攻擊造成的破壞。

但馬斯克在自家平台X（前稱Twitter）回應，指現時加沙局勢似乎有點危險，拒絕接受哈馬斯的加沙行邀請。馬斯克強調，認為加沙展期繁榮穩定將對各方有利。

哈姆丹同時呼籲美國政府及總統拜登（Joe Biden），停止向以色列提供武器。他指50日內以軍已向毫無防衛能力的加沙平民投擲逾4萬噸爆炸品，促請美方重新檢視與以色列的關係。

【以巴戰爭】續交換人質及囚犯 或擴大釋放男性及軍人 【下一頁】

馬斯克早前捲入反猶太主義爭議後，於周一（27日）突然到訪以色列與該國總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）會晤。馬斯克同意以色列摧毀哈馬斯，馬斯克認為必須停止訓練人們成為未來殺人犯的宣傳，讓加沙變得繁榮，實現美好的未來。

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責任編輯：吳漢培

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