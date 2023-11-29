【生成式AI浪潮】科大商學院研財經開源大語言模型「InvestLM」　可用於生成財經報告及新聞摘要

▲ 研究團隊成員之一、科大商學院資訊、商業統計及營運學系副教授楊毅（左）表示，期望此項目能夠為金融及其他領域人士提供有用參考。右為科大商學院院長譚嘉因。

OpenAI旗下的生成式人工智能機械人ChatGPT去年11月誕生，拉開了生成式AI革命的序幕，全球各地都積極參與競賽，香港亦不例外。香港科技大學工商管理學院（科大商學院）研究團隊今（29日）宣布，研發出專為金融界而設、可應用與生成式AI的開源大語言模型「InvestLM」，主要可就財經相關內容回答用戶查詢，且撰寫財經報告及新聞的摘要等。

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科大商學院資訊、商業統計及營運學系副教授楊毅今接受傳媒訪問時提到，現時市面上有許多大型語言模型，但依然存在不少潛在痛點，例如應用限制、私隱問題、準繩度等，「金融領域部分的大語言模型，有的因屬企業專有而未能公開，有的則是質素偏低，難以讓金融界廣泛採用。」因此，研究團隊就希望能夠透過指令微調技術（instruction-finetuning），再利用經精選的財經問答文本對開源基礎通用大語言模型LLaMA-65B進行訓練，開發出財經領域的開源大預言模型。

拒採用用戶數據 暫僅支援英語版本

據悉，金融投資者或金融機構現時已可部署InvestLM，從而讓AI生成與金融相關的答案。楊毅舉例指，投資者可從網上複製及上載金融經濟相關的新聞或文件報告，要求AI作總結，並且詢問AI聊天機械人的投資意見，例如是否適合投資、未來的經濟情況等，「不過投資者要知道，AI生成的答案只是用作參考。」

▲ 科大商學院資訊、商業統計及營運學系副教授楊毅示範要求建基於「InvestLM」的AI就經濟新聞作總結。（曾曉汶攝）

楊毅提及，用於訓練該模型的數據集，主要來自特許金融分析師（CFA）考試題目、教科書、學術期刊、SEC申報文件、Stackexchange量化金融討論等。他強調，不會採用企業或用戶的任何內部數據，僅會使用網上公開的資料數據。他表示，模型是免費開源，「現時目標每月下載量為10萬。」惟他亦提醒，目前僅支援英語版本，中文版本仍處於計畫當中。

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記者：曾曉汶

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