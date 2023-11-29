【美團3690】美團遭多家大行削目標價　大摩降目標價33%至120元　評級下調至「與大市同步」

美團 （03690） 公布季績後，多家大行下調對美團目標價。大摩表示，對美團的看法漸轉為謹慎，主要原因是消費情緒恢復慢過預期，這給美團核心本地商業收入恢復帶來了不確定性。該行將美團目標價由原先180元，降33%至120元，並將評級由「增持」降至「與大市同步」。

大摩表示，考慮到宏觀/消費以及餐飲外賣線上滲透率的趨勢，該行對餐飲外賣的長期銷量前景持保守態度，並將2025至2030年間的年銷量預期下調介乎1至16%。考慮到最新的收入趨勢和零售業務增長放緩，將2025至30年的新項目年收入預期下調介乎2至21%。

高盛削目標價至176元 評級維持買入

高盛亦調低美團目標價，由此前的205元，降至176元，評級維持買入。高盛表示，將美團今年至2025年財年收入預測下調1至5%，期間的營業利潤下調9至14%，主要基於該行對食品配送增長假設的修正，以及新項目收入增長或虧損減少步調緩慢等因素。

高盛預期，第四季度美團的餐飲外賣訂單量同比增長24%，而單位經濟（unit economics）則同比下降，最新料為0.8元人民幣，而此前預測1元人民幣。 此外，由於囤貨和基本穩定按季息稅前虧損50億元人民幣，在去年第4季度艱難的基礎上，今季新業務收入同比增長10%（上年同期：21%）。故下調今年至2025財年的收入預期和營業利潤預期。

高盛最新預計，今年至2025年餐飲外賣每單息稅前利潤（EBIT）為1.2、1.2及1.3元人民幣（之前預測為1.2、1.3、1.3元人民幣），今年至2025年店內餐飲、酒店和旅遊EBIT利潤率為均為35%，之前預期為今年37%，明年和後年均為35%。

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編輯：胡學能