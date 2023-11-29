阿里健康中期多賺1.7倍 另135億元收購阿里巴巴醫療營銷業務

阿里健康(00241) 公布中期業績。截至2023年9月止中期純利4.46億元人民幣，按年升1.75倍，不派中期息。期內經調整利潤淨額6.42億元人民幣，升82.7％；同期收入129.5億元人民幣，升12.7％。截至9月，線上自營店的用戶會員數量已達7,700萬，同比增長21％。截至2023年9月，已服務於超過32萬商家，較截至去年9月日增加逾4,000個，服務品類擁有超過6,400萬個庫存單位（SKUs），較去年同期快速增加超1,600萬個。

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另外，阿里健康以約135.1億元向主要股東阿里巴巴（09988）收購AJK Technology全部股權，以每股4.5元發行約25.6億股新股及20億元現金支付代價。

集團表示，每股作價比昨天收報4.66元折讓約3.4％，新股佔擴大後股本約15.9％，令阿里巴巴持股由約56.9％升至約63.83％。集團指，所購業務獲估值

約138億元，業務包括在醫療健康類目下根據獨家營銷審核權提供營銷審核服務，以及提供增值服務，截至今年3月止年度純利約9億元人民幣，而截至6月止第一季度純利2.5億元人民幣。

阿里健康表示，收購將與阿里媽媽集團共同運營營銷業務，為醫療健康商家和消費者多元化需求提供全面支持、向商家提供服務及解決方案，以及提升收入增長及盈利前景。有關交易需待股東批准。至3時半，阿里健康報4.6元，跌1.2%，出售資產的阿里巴巴則報72.45元，跌2.5%。

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