【美團3690】美團擬10億美元回購 無助股價失紅底 大摩狠削目標價3成至120元

美團（03690）周二（28日）公布第三季業績，純利升1.9倍至35.93億元（人民幣，下同），經調整淨利潤亦升62%至57.27億元，均勝過市場預期，奈何績後券商均看淡美團經營前景，紛紛大幅削減其目標價。

同時，美團亦公布10億美元回購計劃，但仍無助股價表現，周三（29日）最多曾跌12.5%至90.1元，截至3時，報91.6元，跌11.1%，成交額163億元，較周二及周一（27日）激增逾1倍及7倍。

大行對美團最新評級及目標價

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摩根士丹利報告預期，美團第四季餐飲收賣收入增長將放緩至18%，反映平均每訂單總值因高基數及宏觀環境下跌、補貼按年增長及失去去年的增值稅豁免。該行並下調美團2024及25年全年毛交易總額預測增長至16%及14%，新業務收入料增長9%，經營虧損維持在50億元水平。該行把美團評級由「買入」調低至「大市同步」，目標價由180元大削33%至120元。

高盛同樣看淡美團未來兩年經營狀況，下調今年至2025年收入預測1%至5%，經調整溢利預測下調9%至14%，主要基於餐飲外賣業務假設修訂，以及新業務收人增長及虧損縮減放緩。該行把美團目標價由205元降至176元，維持「買入」評級。

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記者：李兆明