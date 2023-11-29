荃灣麗城花園連錄蝕讓　池園套三房3年蝕115萬

新盤頻頻低價開售，令二手市場受壓，業主要進一步擴大減幅，甚至蝕讓吸客。中原地產余俊文說，荃灣麗城花園本月錄得約6宗買賣，當中有2宗是蝕讓成交。

余俊文說，屋苑2期1座中層E室，實用面積668平方呎，三房套房間隔，享內園池景，本月中放盤，叫價658萬元，較同類放盤低5%至8%，放盤2星期獲買家睇中，終減價28萬元，以630萬元沽出，成交價屬近期市場認可價格。資料顯示，原業主於2020年11月以745萬元購入單位，持貨3年，現帳蝕115萬元離場，單位期內貶值15%。

此外，屋苑2期5座高層F室，實用面積572平方呎，三房間隔，原叫價610萬元，終以582萬元沽出，實用呎價10,175元。資料顯示，原業主於2020年4月以670萬元購入單位，持貨3年半，現帳蝕88萬元離場，單位期內貶值13%。

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