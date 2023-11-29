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美國防部警告資金短缺 同時援烏及以色列加重負擔

環球政治 14:08 2023/11/29

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美國國防部受臨時撥款法案限制，支出凍結在去年水平，而美方也要同時向烏克蘭和以色列提供軍事援助，也加重軍事開支負擔。五角大樓警告由於臨時撥款法案阻礙，或沒有足夠資金用於中東地區建設。

芬蘭關閉與俄所有陸路邊境口岸 阻大量移民湧入境 【下一頁】

美國總統拜登（Joe Biden）本月簽署一項臨時支出法案，為聯邦政府提供部份資金至1月19日，讓國會和白宮有更多時間來談判全年支出法案。

如國會談判拖延至明年4月，國防部與其餘聯邦機構都會遭全面削減1%開支。

國防部副部長希克斯（Kathleen Hicks）估計，國防部實際上會被削減約350億美元資金。

五角大樓發言人舍伍德（Chris Sherwood）表示，由於中東部隊調動不在計劃內，五角大樓只能從現有的營運和維護帳戶中提取資金。

舍伍德指由於資金短缺，軍方要削減今年計劃中訓練、演習和部署的資金，一部分合約付款或會延遲。

【以巴戰爭】續交換人質及囚犯 或擴大釋放男性及軍人 【下一頁】

臨時法案不包括美國向以色列提供的援助，舍伍德表示國防部要設法籌得資金。

美軍目前擴大在以色列海岸的行動，並部署第三代核子動力航母福特號（USS Gerald R. Ford）及打擊群在地中海地區更移近以色列，但將要重新評估行動要求。

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責任編輯：鄭錦玲

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