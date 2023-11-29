美20大城市樓價連續8個月增長 創歷史新高

美國標準普爾（Standard & Poor's）Case-Shiller 20大城市樓價指數公布，9月數據已連續8個月錄得增長，改寫自1980年代末創立後的歷史高位紀錄。

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美國20個大城市樓價於9月底時按年增加3.8%，8月亦按年上升2.5%，按月比較9月則是比8月增加0.2%。9月全國樓價指數同樣按年上升3.9%。

底特律為20個大城市中樓價增長幅度最大，達6.7%。排名第二為加州聖地牙哥的6.5%，緊隨其後為紐約的6.3%及芝加哥的6%。3大跌幅最大城市分別為波特蘭﹑鳳凰城及拉斯維加斯。

美國現時利率高企嚇怕部分買家，但房屋需求強勁依然足夠推動樓價上升。當地選擇掛牌出售房屋的業主相對減少下，加上地產商興建新屋速度未能滿足市場需求，使美國樓市供不應求狀況持續。

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標普道瓊指數（S&P Dow Jones Indices）董事總經理拉札拉（Craig Lazzara）表示，美國樓價在9月持續增長，直指樓市勢頭仍然強勁。

美國聯信銀行（Comerica）的達拉斯首席經濟學家亞當斯（Bill Adams）指出，即使樓市供求水平處於合理水平，但行情始終低迷，讓買家無所適從。分析認為，對潛在買家而言，面臨的困境難以快速解決。

聯邦房屋金融機構（Federal Housing Finance Agency）的報告亦指出，美國9月樓價按年錄得6.1%增長。

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責任編輯：吳漢培