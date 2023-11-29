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【股神戰友】芒格逝世　比亞迪︰有幸得到他的認可　為集團注入強大的信心與動力

股市 13:54 2023/11/29

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【股神戰友】芒格逝世　比亞迪︰有幸得到他的認可　為集團注入強大的信心與動力

股神巴菲特（Warren Buffett）戰友芒格（Charlie Munger）逝世。比亞迪 （01211） 表示痛失一位良師摯友，一位傳奇睿智的百歲老人，智慧與遠見的象徵，稱對芒格致以最深的敬意，指他的智識和精神將永存心中。

比亞迪表示，芒格是當代最偉大的投資家之一，為投資界樹立了一個不朽的標竿。他也是一位慷慨的慈善家，在教育、醫療、文化和科學研究等領域做出了卓越的貢獻。

比亞迪表示，芒格一直堅定看好中國市場，2008年有幸得到他的認可，巴郡成為公司的重要股東。這是公司首次獲得國際頂級投資機構的認可，為公司始終堅守新能源汽車產業注入了強大的信心與動力。

芒格曾表示是比亞迪的超級粉絲，又指比亞迪是他在巴郡最成功的投資，且比亞迪不僅在內地的表現更超越Tesla（美：TSLA），在全球電動車銷量上也接近Tesla水平，「這是近乎荒謬的事情（It's almost ridiculous）」。

【股神戰友】芒格逝世享年99歲　巴菲特痛惜：沒有芒格、巴郡沒有今日（第二版）

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責任編輯︰梁浩碩

港股 比亞迪股份（01211） 比亞迪
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