▲ 【股神戰友】芒格逝世 比亞迪︰有幸得到他的認可 為集團注入強大的信心與動力

股神巴菲特（Warren Buffett）戰友芒格（Charlie Munger）逝世。比亞迪 （01211） 表示痛失一位良師摯友，一位傳奇睿智的百歲老人，智慧與遠見的象徵，稱對芒格致以最深的敬意，指他的智識和精神將永存心中。

比亞迪表示，芒格是當代最偉大的投資家之一，為投資界樹立了一個不朽的標竿。他也是一位慷慨的慈善家，在教育、醫療、文化和科學研究等領域做出了卓越的貢獻。

比亞迪表示，芒格一直堅定看好中國市場，2008年有幸得到他的認可，巴郡成為公司的重要股東。這是公司首次獲得國際頂級投資機構的認可，為公司始終堅守新能源汽車產業注入了強大的信心與動力。

芒格曾表示是比亞迪的超級粉絲，又指比亞迪是他在巴郡最成功的投資，且比亞迪不僅在內地的表現更超越Tesla（美：TSLA），在全球電動車銷量上也接近Tesla水平，「這是近乎荒謬的事情（It's almost ridiculous）」。

【股神戰友】芒格逝世享年99歲 巴菲特痛惜：沒有芒格、巴郡沒有今日（第二版）

【比亞迪1211】股神戰友芒格：巴郡買比亞迪全因王傳福 「他能做任何事，是一個天生的工程師」

責任編輯︰梁浩碩