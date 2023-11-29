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【分析】壓垮新世界最後一根稻草　導致股價跌跌不休？

股市 14:16 2023/11/29

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鄭家純早前接受電台訪問，坦言對接班人仍在觀察中

周大福企業鄭氏家族自完成新創建 （00659） 股權重組後，新世界發展 （00017） 股價跌不停，即使公司回購債券，股價仍未有起色，本周累跌逾11%，今年來累跌四成。市場普遍相信，新世界股價一沉不起，或與主席鄭家純的接班人言論有關，增加了鄭氏家族繼任人的不確定性，仿如壓倒支持新世界的最後一根稻草。

鄭氏家族不和及爭產等傳言出現

鄭家純早前接受其投資的電視台訪問，坦言對接班人仍在觀察中，而且覺得未必需要一定要去找接班人。鄭家純言論一出即引來市場不少揣測，甚至有家族不和及爭產等傳言出現。

富豪家族下一代爭產之事不時出現，例如何鴻燊家族、羅鷹石家族、華懋龔如心遺產等，故繼任人的確立，對家族傳承來說相當重要，不僅影響公司發展，也會左右公司股價表現。

鄭志恒及鄭志雯強調分工清晰

現時鄭家純長子鄭志剛為新世界執行主席兼行政總裁，另一兒子鄭志明則任新世界非執行董事，鄭家純長女鄭志雯則掌舵瑰麗酒店集團，是瑰麗酒店首席行政總裁，各司其職。至於與鄭志雯同為周大福珠寶 （01929） 副主席的鄭志恒，則為鄭家純弟弟鄭家成的兒子。

鄭志恒及鄭志雯早前在周大福珠寶業績會上否認家族不和的消息，並強調大家分工清晰，並會同心協力將集團生意造好。

除家族不和的傳聞外，從財務角度來看，券商亦看淡新世界前景。美銀認為，新世界基本面已見底，短期流動性改善，但公司失去新創建的收入，加上本港樓市前景疲弱，盈利復甦之路並不平坦，負債問題亦值得關注，料對股價造成壓力，預期未來進一步減派息是合理預期。

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