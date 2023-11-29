第三季亞太區商業地產投資額跌22%　創2010年第二季以來季度新低

仲量聯行表示，今年第三季亞太區商業地產投資活動按年跌22％至213億美元，創2010年第二季度以來的最低季度記錄。宏觀各區，中國是亞太區第三季度交投最活躍市場，雖然海外投資者未見積極，但本地投資額逆市上升，較去年同期增43%至47億美元，主要集中在工業、物流以及研發（R&D）資產領域。要留意的是，增長數字強勁主要原因是低基數效應。

日本的投資額達到41億美元，按年增長3%，其中工業及物流領域交投維持活躍，有本地投資者完成兩項重大資產組合收購，另有上市日本房地產投資信託基金（J-REITs）在旅遊業迅速復甦和酒店房價持續上漲下，收購酒店物業組合。

韓國交易額按年跌35%，錄42億美元，主要原因是當地投資者已耗用大部分基金，而且全球核心投資者情緒低迷，導致寫字樓交投量萎縮。

澳洲投資額同樣回落，按年跌47%，至38億美元。由於資金獲取成本不斷變化，投資市場仍處於價格發現階段，因而持續放緩。目前投資者對工業及物流以及學生住房資產的信心增強，紛紛重新調配資金以投資於該等領域。

新加坡的投資額亦回落，按年跌11%至20億美元，其中酒店和款待及零售業均見重大收購事項。

仲量聯行香港資本市場部主管陳國章說，香港期內投資額達8億美元，按年增長15%，但大多數交易為購買分層產權資產作自用的一次性小額投資。由於第四季市場錄得大碼寫字樓物業的成交，故投資總額將較第三季顯著上升。

仲量聯行亞太區資本市場投資者情報和策略主管Pamela Ambler表示，亞太區的利率上升周期即將完結，其中紐西蘭央行、韓國央行可能結束貨幣緊縮政策，而澳洲央行則可能繼續加息。因此，除了日本計劃走向政策正常化外，亞太區的固定利率與浮動利率現已非常接近。臨近2023年底，投資者將在不確定的宏觀經濟環境中權衡資本成本的上升，而隨着美國聯儲局即將公布利率調整決定，投資活動有望因借貸成本下降而回升。

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