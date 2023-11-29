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【數據中心】全新地熱能技術　 為Google數據中心供電

科技 14:34 2023/11/29

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計劃由Google與初創企業Fervo合作，將為當地電網供電，為位於拉斯維加斯及雷諾的兩個Google數據中心服務。

環保議題為全球大趨勢，現代企業均研究以不同式負起環保責任。Google在2021年開始開發全新地熱能，並宣布了「世界首個開發下一代地熱能企業協議」，而這為Google在2030年達到零碳污染電力目標的一部分。近日，此項計劃已在內華達州開始實行，並為兩個Google數據中心供電。

計劃由Google與初創企業Fervo合作，而該公司開發了地熱能新技術。其採用有別於傳統地熱能發電廠的策略，所以暫時只能供應較少電量，僅3.5兆瓦。項目將為當地電網供電，為位於拉斯維加斯及雷諾的兩個Google數據中心服務。

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項目的建造地點為現有地熱田的近郊，Google氣候及能源高級總監Michael Terrell指，建造地有熱岩石，但無液體。故Fervo需鑽兩個水平的井以提取水分，再將冷水推進岩石裂縫，以進行加熱並產生蒸氣。而系統為閉環系統，水可重複使用。公司更在井內安裝光纖電纜，收集系統的流量及温度等即時資訊。

Google視地熱能為未來電力構成的重要部分，在太陽或風力減弱時發揮作用。Michael Terrell表示，借風力和太陽能發電進步為鑑，公司也將能成為在地熱能的發展上的重要角色。

責任編輯：歐朗欣

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