【數碼轉型】阿里雲夥社聯、GVDC　加速社會服務和建築業數碼轉型

▲ 阿里雲今（29日）在「阿里雲香港峰會2023」上宣布，與香港社會服務聯會（社聯）和BIM方案供應商環球模擬設計及建造有限公司（GVDC）合作，加速社會服務和建築業的數碼化轉型。（陳靜儀攝）

為加快營運效率和減輕人手負擔，愈來愈多企業加速數碼轉型。阿里雲今（29日）在「阿里雲香港峰會2023」上宣布，與香港社會服務聯會（社聯）和BIM方案供應商環球模擬設計及建造有限公司（GVDC）合作，加速社會服務和建築業的數碼化轉型。

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阿里雲香港架構師總監潘家和表示，根據《亞洲市場下一代雲端策略》調查顯示，52%受訪港企正使用公有雲或混合雲，並有58%企業計畫在未來一年內增加對公有雲的投資，反映港企對雲端需求持續增長。

為加快各行業的數碼化轉型，阿里雲近年與不同行業機構合作，通過一系列AI工具如AnalyticDB數據庫，助企業更輕鬆透過大語言模型（LLMs）打造其定制化生成式 AI能力。

合作開發建築雲 提升網絡安全性

社聯資訊科技資源中心署理總經理何美儀表示，社聯是一個由聯會成員及社會服務界內外不同持份者組成的共創平台，通過阿里雲技術的支援，將有助加強業界內的訊息溝通和互動能力。同時，員工亦可以利用AI等科技協助，減省文書處理上的時間，投放更多時間在前線服務的對人工作。

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GVDC創辦人及行政總裁黃慧敏則提到，阿里雲技術除有助提升旗下區塊鏈多功能平台BEANiE的效能和網絡安全性外，雙方亦會加強合作開發建築雲，並將受益於阿里雲的AI和雲計算服務，以及GVDC的BIM專業知識，特別是通用數據環境CDE Common Data Environment和國際標準 ISO19650領域。

記者：陳卓賢

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