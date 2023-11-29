▲ 【台灣股市】台股超車港股？ 台灣證交所霸氣回應：外資願意進來 這是「遲早的事」

人工智能（AI）熱潮下，台灣股市近年備受追捧，根據中午市況，台灣集中市場加權指數雖然在點數上，已超越本港恒生指數，但從兩地股市的市值來看，台股要追上港股，仍有一段很長的路要走。

港股市值遠超台股

台灣證券交易所董事長林修銘表示，台股指數超過港股是「遲早的事」，因「台灣產業是跟國際、全球的產業連結」，而台股能在這幾年政治風險下，從萬三再漲回萬七之上，展現出台灣資本市場的韌性，而且外資願意進來台灣市場，故相信肯定這個「趨勢」。

雖然今年港股表現不濟，累跌約14%，比不上台股升22%，但從數據來看，港台股市仍存在一定差距。截至周二，港股市值是4.8萬億美元，台股巿值僅是1.9萬億美元。

台灣半導體產業供應鏈受國際認同

陳修銘指，台股超越港股的日子固然是亮點，但更重要的是背後代表的意義，近年台灣的半導體產業供應鏈受到國際認同，這是日積累月的成績，再加上AI、電動車供應鏈接續而起，令資本市場成長成為趨勢。

對於台港發展趨勢，有分析指，港股自從中美貿易戰後一路走下坡，因過去榮景是內地給予的，但隨中美貿易戰爆發，轉為發展內需，但內需表現又不如預期，故此今年來資金多由中國市場流出，連帶香港也受到影響。

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編輯：陳韻妍