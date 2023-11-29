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【台灣股市】台股超車港股？　台灣證交所霸氣回應：外資願意進來　大中華股市最新數據如何

股市 16:11 2023/11/29

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【台灣股市】台股超車港股？　台灣證交所霸氣回應：外資願意進來（附大中華股市比較）

人工智能（AI）熱潮下，台灣股市在大中華市場明顯跑出。根據最新市況，台灣加權指數收報17370點，而香港恒生指數則跌穿17000點，引發討論「台股超越港股」議題。不過，若以股市市值計，台灣股市目前規模未及港股股市一半。

恒指近年表現令不少香港股民望而興歎，恒指年初至今累跌約16%，傳統強項IPO、內地科網股，今年表現都乏善可陳。相反，台股指標指數年初至今累升23%，較恒指、A股滬深300指數，都要強勢。

大中華區不同股市現況

股市香港台灣上海深圳
旗艦指數今年表現恒生指數：
-16%		加權指數：
+23%		滬深300：
-10%
上市公司數目260399117312870
周二總市值（億美元）40,40517,58957,74245,187
周二單日成交額（億美元）12296787645
資料來源：港交所、台灣證交所

台灣證交所：台股與國際產業連結　外資願意來

台灣證券交易所董事長林修銘表示，台股指數超過港股是「遲早的事」，因「台灣產業是跟國際、全球的產業連結」，而台股能在這幾年政治風險下，從萬三再漲回萬七之上，展現出台灣資本市場的韌性，而且外資願意進來台灣市場，故相信肯定這個「趨勢」。

林修銘指，「台股超越港股」的日子固然是亮點，但更重要的是背後代表的意義，近年台灣的半導體產業供應鏈受到國際認同，這是日積累月的成績，再加上AI、電動車供應鏈接續而起，令資本市場成長成為趨勢。

雖然2018年爆發中美貿易戰，恒指在初期仍受惠於內地科網、生物科技等新經濟行業榮景，集資額、恒指都一度創出新高，但隨內地經濟近兩年增長受疫情限制、樓市逆轉而放慢，再加上地緣政治因素令外資投資內地企業更為審慎，連帶加息衝擊傳統金融活動，多項因素都令恒指成份股表現受壓。

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編輯：陳韻妍

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