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【港元拆息】1個月HIBOR連升9天、新報5.66厘 續創16年新高
股市 12:59 2023/11/29
鷹派儲局官員暗示或已完成加息後，港元拆息普遍向下。惟與樓按相關的一個月HIBOR則連升9天，續創16年新高，新報約5.66厘，按日升6.9個基點，是2007年10月12日後最高。
隔夜拆息回落至4.68厘，按日跌逾21個基點。中長年期拆息亦告回落，6個月、12個月港元拆息跌至約5.65厘，按日跌約2個基點。
中午12時55分，港匯報7.7965，港元輕微走強0.01%。
11月29日港元拆息：
|到期日
|港元利息結算率（厘）
|按日變幅（基點）
|隔夜
|4.68048
|—21.4
|1星期
|5.34542
|—7.1
|2星期
|5.36726
|—5.9
|1個月
|5.65946
|＋6.9
|2個月
|5.75143
|＋2.3
|3個月
|5.73083
|—0.1
|6個月
|5.64857
|—2.3
|12個月
|5.65214
|—1.9
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編輯：胡學能
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