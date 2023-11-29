【港元拆息】1個月HIBOR連升9天、新報5.66厘　續創16年新高

鷹派儲局官員暗示或已完成加息後，港元拆息普遍向下。惟與樓按相關的一個月HIBOR則連升9天，續創16年新高，新報約5.66厘，按日升6.9個基點，是2007年10月12日後最高。

隔夜拆息回落至4.68厘，按日跌逾21個基點。中長年期拆息亦告回落，6個月、12個月港元拆息跌至約5.65厘，按日跌約2個基點。

中午12時55分，港匯報7.7965，港元輕微走強0.01%。

11月29日港元拆息：

到期日 港元利息結算率（厘） 按日變幅（基點） 隔夜 4.68048 —21.4 1星期 5.34542 —7.1 2星期 5.36726 —5.9 1個月 5.65946 ＋6.9 2個月 5.75143 ＋2.3 3個月 5.73083 —0.1 6個月 5.64857 —2.3 12個月 5.65214 —1.9

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編輯：胡學能