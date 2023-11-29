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【港元拆息】1個月HIBOR連升9天、新報5.66厘　續創16年新高

股市 12:59 2023/11/29

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鷹派儲局官員暗示或已完成加息後，港元拆息普遍向下。惟與樓按相關的一個月HIBOR則連升9天，續創16年新高，新報約5.66厘，按日升6.9個基點，是2007年10月12日後最高。

隔夜拆息回落至4.68厘，按日跌逾21個基點。中長年期拆息亦告回落，6個月、12個月港元拆息跌至約5.65厘，按日跌約2個基點。

中午12時55分，港匯報7.7965，港元輕微走強0.01%。

11月29日港元拆息：

到期日港元利息結算率（厘）按日變幅（基點）
隔夜4.68048—21.4
1星期5.34542—7.1
2星期5.36726—5.9
1個月5.65946＋6.9
2個月5.75143＋2.3
3個月5.73083—0.1
6個月5.64857—2.3
12個月5.65214—1.9
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