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前進東南亞 TikTok正向印尼政府申請電商許可

環球政經 12:58 2023/11/29

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印尼國家通訊社Antara引述印尼貿易部副部長報道，短片應用程式TikTok正在向印尼政府申請電商許可。

據道，印尼政府於9月份禁止社交媒體電子商務交易後，TikTok正在向印尼政府申請電子商務許可。該禁令對TikTok構成了重大挑戰，因為TikTok已承諾在東南亞尤其是印尼進行大量投資。

印尼貿易部副部長Jerry Sambuaga表示，TikTok正在解決合規問題並申請必要的許可證。他還表示對與當地公司合作持開放態度，但前提是必須符合相關規定。

TikTok由中國字節跳動公司（Byte Dance）所有，在印尼擁有1.25億月活躍用戶，是該平台的重要市場。TikTok一直在探索與印尼電子商務公司的潛在合作關系，包括與GoTo旗下的Tokopedia、Bukalapak.com和Blibli討論合作事宜。

延伸閲讀：天水圍鐵路上蓋盤YOHO WEST正式登場 折實入場價不足300萬【下一頁

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撰文 : 林斯凱

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